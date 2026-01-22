Cruz Azul Cruz Azul ya tiene oferta de club de Europa por Jorge Sanchez Aumenta el interés del jugador de Cruz Azul y la Selección Mexicana por un club del Viejo Continente.

Video Jorge Sánchez, más cerca de Europa

Luego de que durante el fin de semana pasado se diera a conocer el interés del PAOK de la Superliga de Grecia por el jugador del Cruz Azul, Jorge Sánchez, todo apunta a que podría concretarse.

A decir de Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el cuadro de La Noria ya tendría una oferta formal de los helénicos para hacerse de sus servicios y las negociaciones podrían empezar en cualquier momento.

PUBLICIDAD

Para el lateral derecho su salida a un club de Europa sería hasta cierto punto benéfico, pensando en la Selección Mexicana y el Mundial de 2026 que cada vez está más cerca y una decisión de este tipo podría ser determinante para la convocatoria final de Javier Aguirre.

Sin embargo, para Jorge Sánchez las cosas podrían complicarse desde la directiva y cuerpo técnico del Cruz Azul, ya que al no tener otro carrilero derecho nominal, tendrían que buscar un reemplazo en menos de dos semanas.