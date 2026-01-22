Cruz Azul ya tiene oferta de club de Europa por Jorge Sanchez
Aumenta el interés del jugador de Cruz Azul y la Selección Mexicana por un club del Viejo Continente.
Luego de que durante el fin de semana pasado se diera a conocer el interés del PAOK de la Superliga de Grecia por el jugador del Cruz Azul, Jorge Sánchez, todo apunta a que podría concretarse.
A decir de Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el cuadro de La Noria ya tendría una oferta formal de los helénicos para hacerse de sus servicios y las negociaciones podrían empezar en cualquier momento.
Para el lateral derecho su salida a un club de Europa sería hasta cierto punto benéfico, pensando en la Selección Mexicana y el Mundial de 2026 que cada vez está más cerca y una decisión de este tipo podría ser determinante para la convocatoria final de Javier Aguirre.
Sin embargo, para Jorge Sánchez las cosas podrían complicarse desde la directiva y cuerpo técnico del Cruz Azul, ya que al no tener otro carrilero derecho nominal, tendrían que buscar un reemplazo en menos de dos semanas.
Una vez que termine el parón de la Liga MX para darle paso a los amistosos de la Selección Mexicana, el Cruz Azul tendrá dos salidas en el Clausura 2026, ante Juárez y ante el Bicampeón Toluca, de quien se espere ya llegue completo para ese cotejo de la Jornada 5.