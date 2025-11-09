Video ¡Fuerte entrada de Carrasquilla lesiona a Mier y solo le sacan amarilla!

Kevin Mier y Adalberto Carrasquilla, sobre el minuto 40 del juego, corrieron al tiempo por un balón al borde del área del Cruz Azul, el de La Máquina llegó primero, pero el de Pumas hizo un duro contacto con el colombiano.

La fuerza desmedida del atacante en la jugada provocó la atención del guardameta por los servicios médicos de su equipo y tras más de cinco minutos en el campo, su cambio.

En la repetición se muestra el rudo contacto del universitario con las piernas del portero, el árbitro únicamente sacó la tarejeta amarilla y sostuvo su decisión tras la revisión del VAR.

En lugar de Mier, ingresó Andrés Gudiño al terreno de juego que completó el duelo.

Al momento de abandonar el campo, el partido estaba 2-1 a favor de los celestes, finalmente los universitarios le dieron la vuelta y ganaron 2-3.

Aún no se conoce, la gravedad de la lesión de Kevin Mier, pero por el formato de competencia y la fecha FIFA de noviembre tendrá más de 18 días para recuperarse.