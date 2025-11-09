    Futbol

    ¡Así quedó la pierna de Kevin Mier, tras fuerte entrada de Carrasquilla!

    El guardameta de Cruz Azul abandonó el estadio en el carrito debido a que no pudo apoyar su pierna en la superficie, se le realizarán estudios médicos.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Imágenes exclusivas: Así quedó la pierna de Mier tras entrada de Carrasquilla

    Impresionantes las imágenes del daño en la pierna del guardameta de Cruz Azul, Kevin Mier, tras fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla e n una jugada que solamente fue sancionada con tarjeta amarilla, incluso tras revisión en el VAR.

    E n el video se aprecia a Kevin Mier muy adolorido llevándose sus manos al rostro, en lo que podría ser una fractura, que en las próximas horas se podría confirmar, provocando que el guardameta colombiano se pierda toda la Liguilla.

    La extremidad del portero muestra el castigo que recibió por parte del jugador panameño e incluso se aprecia inflamada la pierna, arriba del tobillo donde Carrasquilla le dejó los tachones.

    Lo que debería ser una expulsión inmediata, quedó en tarjeta amarilla.

    Relacionados:
    FutbolKevin MierAdalberto CarrasquillaCruz AzulPumas UNAM

