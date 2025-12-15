Liga MX Juanpi Domínguez con un pie fuera del Toluca tras bicampeonato Francisco Arredondo, en Indicador Futbolero, dio un avance del Futbol de Estufa en los Diablos Rojos

Por: Raúl Martínez

Video Bicampeón con Toluca apunta a salir tras título del Apertura 2025

Después de consagrarse bicampeones del futbol mexicano, el Toluca ya tendría su primera baja para el Clausura 2026 donde los Diablos Rojos buscarán su tercer título consecutivo.

De acuerdo con Paco Arredondo, reportero de TUDN, Juan Pablo Domínguez saldría del equipo de Antonio Mohamed y su próximo destino sería el León de Ignacio Ambriz, técnico que conoce al atacante mexicano tras su paso por el Toluca.

Juanpi Domínguez llegó a los Diablos Rojos en el 2023 y en poco tiempo se convirtió en parte esencial de los Escarlatas, aunque en los últimos partidos fue perdiendo protagonismo.

En la reciente final del Apertura 2025 frente a Tigres , Juan Pablo Domínguez erró un tiro penal en la larga tanda de penales, pero afortunadamente el Toluca salió adelante y logró superar a los Tigres para consagrarse bicampeones.