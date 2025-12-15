    Liga MX

    Juanpi Domínguez con un pie fuera del Toluca tras bicampeonato

    Francisco Arredondo, en Indicador Futbolero, dio un avance del Futbol de Estufa en los Diablos Rojos

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Bicampeón con Toluca apunta a salir tras título del Apertura 2025

    Después de consagrarse bicampeones del futbol mexicano, el Toluca ya tendría su primera baja para el Clausura 2026 donde los Diablos Rojos buscarán su tercer título consecutivo.

    De acuerdo con Paco Arredondo, reportero de TUDN, Juan Pablo Domínguez saldría del equipo de Antonio Mohamed y su próximo destino sería el León de Ignacio Ambriz, técnico que conoce al atacante mexicano tras su paso por el Toluca.

    Juanpi Domínguez llegó a los Diablos Rojos en el 2023 y en poco tiempo se convirtió en parte esencial de los Escarlatas, aunque en los últimos partidos fue perdiendo protagonismo.

    En la reciente final del Apertura 2025 frente a Tigres , Juan Pablo Domínguez erró un tiro penal en la larga tanda de penales, pero afortunadamente el Toluca salió adelante y logró superar a los Tigres para consagrarse bicampeones.

    De igual forma la mesa de Línea de 4 contó que tras la final en el Nemesio Diez se le vio a Juanpi Domínguez llorar en el campo dando una señal de tristeza por su posible salida del equipo.

