Liga MX América busca a estos jugadores de cara al Clausura 2026

Por: Raúl Martínez

¡Van por dos refuerzos! Estos jugadores son los que busca América para 2026

América ya piensa en los refuerzos de cara al Clausura 2026 de la Liga MX donde los Azulcremas buscarán regresar a lo más alto del futbol mexicano luego de quedarse en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

De acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, las Águilas tienen en mente en dos futbolistas para sumar al plantel de André Jardine uno de ellos sería con un perfil similar al de Diego Valdés, jugador que dejó al equipo hace unos meses.

“El primero sería un enganche, desde que se fue Diego Valdés lo intentaron con Zendejas Fidalgo, Alexis Gutiérrez y no consiguieron ese volumen de juego. Y el otro en el medio campo”; informó Julio Ibáñez.

América debutará en el Clausura 2026 de la Liga MX el próximo viernes 9 de enero cuando enfrenten a Xolos de Tijuana.

¿OBED VARGAS LLEGA AL AMÉRICA?

En su búsqueda de refuerzos para el 2026 el América sí estaría interesado en Obed Vargas del Seattle Sounders, pero habría un pequeño problema para que se pudiera integrar al plantel de André Jardine.

Y es que de acuerdo con Julio Ibáñez para que se abra la posibilidad de que se integre el juvenil mexicano tendría que salir Álvaro Fidalgo del equipo.