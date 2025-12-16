Liga MX Toluca le manda mensaje a Samuel García, Gobernador de Nuevo León tras vencer a Tigres Los Diablos Rojos no dejaron pasar la oportunidad de recordarle al político quien fue el Campeón del Apertura 2025.

Por: Alonso Ramírez

Video Toluca remata al Gobernador de Nuevo León con tuit festivo

Toluca se quedó con el campeonato del Apertura 2025 de la Liga MX al derrotar en penaltis a Tigres, de esta forma se convirtieron en bicampeones del Futbol Mexicano.

En la fase de semifinales dejó fuera a Rayados por el marcador global de 3-3. Ese día la cuenta oficial de X de los Diablos Rojos publicó una foto de Sergio Ramos con el texto, “Silencio, que la pandilla ya está descansando”.

Ante esto, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García respondió, “Descansando te van a dejar los Tigres papá”, con quienes jugarían la Gran Final y recordando que el político es aficionado de la UANL.

Un día después de la final en la que derrotaron a Tigres, Toluca retomó ese comentario y remató al Gobernador con el mensaje, “Perdone, Gober. De tanto festejar no hemos podido descansar”.

Así festejaron los Diablos Rojos el título

En gran desfile se llevó a cabo en las calles de la capital del Estado de México, ahí apareció Alexis Vega, repartiendo alegría y unas cuantas cervezas.

También Antonio Mohamed se vio muy festivo arriba del autobús que los llevó por las calles entre la multitud de aficionados escarlatas que se dieron cita durante el recorrido.