Liga MX Chicharito lanza mensaje a minutos de que Chivas anunciara su salida Javier ‘Chicharito’ Hernández publicó un video a su estilo, sobre superación personal y motivacional, sólo unos minutos después de su salida oficial del Rebaño.

Video Chicharito lanza mensaje tras adiós a Chivas, “estoy emocionado con lo que se viene”

Javier ‘Chicharito’ Hernández dejó de manera oficial a Chivas, anunció el equipo a través de un mensaje para hacer oficial el fin de la era del delantero mexicano en el club, considerado uno de los mejores futbolistas en la Selección Mexicana y en la historia del futbol mexicano por su exitoso paso por Europa.

Instantes después del anunció del Guadalajara sobre la salida de CH14, el futbolista publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje en video muy característico a su persona, de manera emotiva e inspiradora con el que cerró con un guiño hacia su futuro futbolístico.

“Gracias por acompañarme y hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el futbol”, fue como cerró Javier Hernández un video en el que habló de las exigencias y críticas que debió lidiar en su segunda etapa con Chivas.

“Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar. A ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros.

“Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no es que el exitoso ha cometido más errores. El exitoso no tiene menos caídas, el exitoso tiene más valentía para levantarse, porque todos estamos aprendiendo a ser humanos.

“El deporte es para unir, para ver nuestro potencial, para aprender a apoyarnos en la derrota. Al final, la vida misma es un juego en el que se tiene que ser responsable y respetuoso, pero también disfrutar y divertirse.

"Sé que como eres duro conmigo, lo eres contigo mismo. Sólo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso y la meta es practicar, ser tu mejor versión todos los días”, dijo Chicharito en un mensaje motivador a través de su cuenta personal de Instagram.

EL ADIÓS DE CHICHARITO A CHIVAS

Asimismo, minutos después del video, publicó otro post en su Instagram con un carrusel de fotografías de su vida personal y con la playera de Chivas durante su segunda etapa, a la cual se integró en el Clausura 2024 con un recibimiento y presentación espectacular en el Estadio Akron sólo comparado con presentaciones de refuerzos de alto nivel en Europa.

“Se cierra una etapa que me enseñó fuerza, humildad y valentía. Y empieza otra donde la meta es disfrutar. ¡Vamos por lo nuevo, juntos como siempre!”, escribió Chicharito en su publicación en redes sociales sin dar más detalles de su futuro futbolístico.