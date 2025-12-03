    Liga MX

    ¡Cade Cowell apunta para salir de Chivas en el Clausura 2026!

    Ante la falta de minutos con el Guadalajara, el futbolista del Rebaño podría encontrar trabajo en la MLS.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video ¡Cade Cowell apunta para salir de Chivas en el Clausura 2026!

    Cade Cowel podría ser la segunda baja del Guadalajara para el Clausura 2026, tras la no renovación a Javier ‘Chicharito’ Hernández, a l no tener actividad en el equipo del técnico Gabriel Milito, por cuestión de sistema, preferencias que tiene el estratega y de cara a la Copa del Mundo, el jugador necesita actividad.

    Así lo dio a conocer el reportero de TUDN, Erick López, quien agregó que el jugador sabe que la poca actividad podría seguir para el próximo torneo, algo que inquieta al futbolista. “El quiere pelear por un boleto a la Copa del Mundo, con la Selección de los Estados Unidos donde no ha sido considerado”, destacó el periodista.

    Las situaciones le abren la puerta para que la directiva del Guadalajara lo preste al futbol de la MLS, siendo el Red Bull de Nueva York la opción más fuerte, para el nuevo hogar de Cowell. “En los próximos días se podría confirmar esta situación de la salida del Vaquero de Chivas y su incorporación a su nuevo equipo”, agregó Erick López.

    Cade Cowell vio actividad en el partido de vuelta de los Cuartos de Final ante Cruz Azul debido a la baja de la ‘Hormiga’ González.


