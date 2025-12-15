Liga MX Toluca dio el extra y logró un Bicampeonato de ensueño Una noche que quedará para la historia fue el título de los Diablos Rojos tras imponerse en una cardíaca tanda de penales frente a Tigres en la Final del Apertura 2025.



Alexis Vega, campeón con Toluca en la Liga MX Apertura 2025. Imagen Cortesía Corona

Una noche que quedará en la historia del futbol mexicano, no solo por tener a un nuevo Bicampeón de los torneos cortos (junto a Pumas, León, Atlas y América), sino por la manera en la que se dio el desenlace. Tiempo regular, tiempos extras y 24 penaltis fueron necesarios para conocer al campeón del fútbol mexicano, que a base de pasión y entrega logró su título 12 de Liga MX.

PUBLICIDAD

Los Diablos demostraron lo que significa seguir y demostrar que nada es imposible. De la mano de Antonio Mohamed, se sobrepusieron a todo. Al minuto 14 ya iban perdiendo 0-2 en el global, y aun así no se rindieron. Con Helinho y Paulinho revivieron el partido, empataron la serie y la llevaron hasta los penaltis, donde se consagraron.

Toluca celebra el título de la Liga MX Apertura 2025 en el Nemesio Diez. Imagen Cortesía Corona

Otro punto a destacar es Alexis Vega, quien dio el extra para jugar unos minutos. Pese a sus limitaciones físicas por la lesión, luchó cada balón y se entregó al cien. Un jugador que ha demostrado su pasión por los colores escarlatas y que, con dos títulos de Liga en este año, ya se metió en la historia del conjunto mexiquense.

Con esto, Toluca se consolida como uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, siendo ya el segundo máximo ganador de Ligas en nuestro país, con Corona como patrocinador oficial.

A lo largo de estos 100 años, Corona ha sido testigo de innumerables momentos históricos en el deporte nacional, consolidándose como un símbolo de orgullo y tradición mexicana.

Alexis Vega levantó el trofeo de campeón con Toluca en el Apertura 2025. Imagen Cortesía Corona

Y lo más importante: la afición de los Diablos, que ha hecho del Nemesio Diez una fortaleza total. Con un ambiente único y uno de los mejores porcentajes de asistencia en el fútbol mexicano, la hinchada escarlata ha sido clave para este Bicampeonato. Se demuestra que cuando hay conexión equipo-afición, el éxito está más cerca.

La afición del Toluca en la Final del Apertura 2025 en el Estadio Nemesio Diez. Imagen Cortesía Corona