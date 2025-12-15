Liga MX Alexis Vega regala cervezas a la afición de Toluca en desfile del campeón El delantero de los Diablos Rojos se convierte en el alma del festejo del título del Apertura 2025.

Por: Alonso Ramírez

Video ¡Chelas, chelas! Alexis Vega regala alegría en desfile de Toluca

Toluca se quedó con el campeonato del Apertura 2025 de la Liga MX al derrotar en penaltis a Tigres, de esta forma se convirtieron en bicampeones del Futbol Mexicano.

Como es costumbre, el equipo que obtiene una nueva estrella para su escudo, realiza el festejo con su afición en las calles de su ciudad, así lo hicieron los Diablos Rojos.

De la misma forma, como lo hicieron en el Clausura 2025, los jugadores mostraron su felicidad y Alexis Vega volvió a ser el alma de la fiesta, ahora regaló cervezas desde el segundo piso del autobús que los llevó por el recorrido.

Así se le vio al delantero escarlata, quien cobró un par de penaltis en la definición desde los once pasos ante Nahuel Guzmán, uno de esos tiros fue el decisivo para darle el título 12 a los choriceros.

Asu vez, las redes sociales de Toluca mostraron la euforia de Antonio ‘Turco’ Mohamed al subir al camión del campeón, mismo que titularon, “La Turconeta ya salió”.

Otro de los festejos que se filtraron fueron los de Héctor Herrera, quien disfrutó el bicampeonato con la que dicen que es su novia actual y con la que lleva saliendo hace varios meses.