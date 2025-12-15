Liga MX Así es el calendario de América para el Clausura 2026 de Liga MX Las Águilas arrancan el torneo de visitante y enfrentarán a Chivas en una fecha especial.

Por: Raúl Martínez

América buscará regresar a los primeros planos en el Clausura 2026 de la Liga MX, torneo que tendrá algunos cambios debido al próximo Mundial.

Las Águilas arrancaran su participación en el próximo torneo en calidad de visitante y diputará el Clásico Nacional frente a Chivas en una fecha especial y muy temprano en el certamen.

Otros partidos importantes para el América se darán en la jornada 12 y 14, cuando enfrente a Pumas y Cruz Azul, y con el bicampeón se verá las caras en la 15.

De igual forma, América tendrá que encarar a la par del Clausura 2026 la Concacaf Champions Cup donde también buscará el título que se le ha negado en los últimos años.

¿CUÁNDO JUEGA AMÉRICA PARTIDOS DE LIGA MX EN EL CLAUSURA 2025?

Para este Clausura 2026 de la Liga MX, el Play In desaparecerá para disputarse de forma inmediata los Cuartos de Final que arrancarán el 2 de mayo para que la Final se dispute el 24 del mismo mes, a días del arranque de la Copa del Mundo.

Estos son los partidos y fechas del América del Clausura 2025 de Liga MX