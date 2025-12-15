Así es el calendario de América para el Clausura 2026 de Liga MX
Las Águilas arrancan el torneo de visitante y enfrentarán a Chivas en una fecha especial.
América buscará regresar a los primeros planos en el Clausura 2026 de la Liga MX, torneo que tendrá algunos cambios debido al próximo Mundial.
Las Águilas arrancaran su participación en el próximo torneo en calidad de visitante y diputará el Clásico Nacional frente a Chivas en una fecha especial y muy temprano en el certamen.
Otros partidos importantes para el América se darán en la jornada 12 y 14, cuando enfrente a Pumas y Cruz Azul, y con el bicampeón se verá las caras en la 15.
De igual forma, América tendrá que encarar a la par del Clausura 2026 la Concacaf Champions Cup donde también buscará el título que se le ha negado en los últimos años.
¿CUÁNDO JUEGA AMÉRICA PARTIDOS DE LIGA MX EN EL CLAUSURA 2025?
Para este Clausura 2026 de la Liga MX, el Play In desaparecerá para disputarse de forma inmediata los Cuartos de Final que arrancarán el 2 de mayo para que la Final se dispute el 24 del mismo mes, a días del arranque de la Copa del Mundo.
Estos son los partidos y fechas del América del Clausura 2025 de Liga MX
- Jornada 1: Xolos de Tijuana vs. América, viernes 9 de enero, 21:00 H Centro MX, 222:00 H ET
- Jornada 2: América vs. San Luis, miércoles 13 de enero, 19:00 H Centro MX, 20:00 H ET
- Jornada 3: Pachuca vs. América, domingo 18 de enero, 19:00 H Centro MX, 20:00 H ET
- Jornada 4: América vs. Necaxa, sábado 31 de enero, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
- Jornada 5: América vs. Monterrey, sábado 8 de febrero, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
- Jornada 6: Chivas vs. América, sábado 14 de febrero, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
- Jornada 7: Puebla vs. América, viernes 20 de febrero, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
- Jornada 8: América vs. Tigres, sábado 28 de febrero, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
- Jornada 9: América vs. FC Bravos, miércoles 4 de marzo, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
- Jornada 10: Querétaro vs. América, domingo 8 de marzo, 17:00 H Centro MX, 19:00 H ET
- Jornada 11: América vs. Mazatlán, domingo 15 de marzo, 19:00 H Centro MX, 21:00 H ET
- Jornada 12: Pumas vs. América, sábado 21 de marzo, 21:00 H Centro MX, 23:00 H ET
- Jornada 13: Santos vs. América, sábado 4 de abril, 21:00 H Centro MX, 23:00 H ET
- Jornada 14: América vs. Cruz Azul, sábado 11 de abril, 21:00 H Centro MX, 23:00 H ET
- Jornada 15: América vs. Toluca, sábado 18 de abril, 21:00 H Centro MX, 23:00 H ET
- Jornada 16: León vs. América, martes 21 de abril, 21:00 H Centro MX, 23:00 H ET
- Jornada 17: América vs. Atlas, sábado 25 de abril, 21:00 H Centro MX, 23:00 H ET