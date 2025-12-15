    Liga MX

    ¿Obed Vargas al América? Esto es lo que se sabe y qué jugador saldría

    Las Águilas comienzan a planear el Clausura 2026 y la potencial llegada del jugador de Seattle Sounders implica un movimiento vertiginoso con Fidalgo.

    Video ¿Adiós a Fidalgo? ¡Este sería el nuevo refuerzo bomba de América!

    Las Águilas del América comienzan a planificar el proyecto hacia la Liga MX Clausura 2026, se habla de posibles refuerzos luego de que se revelara este lunes el calendario del próximo torneo, apenas unas horas después de que se definiera al campeón del Apertura 2025.

    El nombre que más resuena en las filas azulcremas es el del mediocampista mexicano de 20 años de edad Obed Vargas, quien milita en Seattle Sounders de la MLS y campeón de la pasada Leagues Cup así como de la Concacaf Champions Cup en 2022.

    De acuerdo con Julio Ibáñez para TUDN, Obed Vargas sí interesa, “sí les gusta, con 20 años y gran proyección”, pero el cómo llegaría es lo que comienza a ser un dilema en el seno de las Águilas del América hacia el siguiente semestre.

    LA CONDICIONANTE PARA QUE OBED VARGAS LLEGUE COMO REFUERZO DEL AMÉRICA

    Para que el jugador de Seattle Sounders se sume a la Liga MX en el Clausura 2026 con América, las Águilas deben “pensar primero en que Álvaro Fidalgo pudiera salir”, así de tajante es la situación en el conjunto de Coapa.

    “Hay algunos acercamientos en Europa y si se concretara el interés por el español, la directiva entiende que quizá el candidato número uno (para suplirlo) sería Obed Vargas. No se va a arreglar pronto.

    “Primer hay que concretar la oferta por Álvaro Fidalgo. Y América haría el esfuerzo económico por traer a Obed Vargas”, indicó Julio Ibáñez para TUDN respecto a la operación.

    ¿ADIÓS AL MUNDIAL 2026 PARA ÁLVARO FIDALGO CON LA SELECCIÓN MEXICANA?

    La situación es compleja no sólo para el América, sino para la propia Selección Nacional de México rumbo a la próxima Copa del Mundo de la FIFA, pues si Álvaro Fidalgo sale del equipo antes de febrero, entonces se perderá la oportunidad de vestir la camiseta del Tricolor.

    “En febrero Álvaro Fidalgo podría representar al Tricolor y si se va antes, Fidalgo no tendría ninguna posibilidad de jugar el Mundial 2026. Para que Obed Vargas llegue al América tendría que salir Álvaro Fidalgo”, así de simple es la ecuación a decir de Julio Ibáñez con miras a la Liga MX Clausura 2026.

