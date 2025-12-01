Video El Rey Mago que puede llegar a Chivas... ¡ya hay negociaciones!

Chivas no pierde el tiempo y tras quedar eliminados en los Cuartos de Final del Apertura 2025, el Rebaño ya tendría en la mira a su próximo delantero.

De acuerdo con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, la directiva del Guadalajara está en negociaciones con Cruz Azul para hacerse de los servicios de Ángel Sepúlveda.

Gabriel Milito, técnico de Chivas, estaría de acuerdo con la posible llegada del atacante mexicano, que en el 2018 vistió la playera del Rebaño donde no tuvo mucho éxito.

Cabe destacar que hace unos meses Ángel Sepúlveda renovó con el cuadro de la Máquina hasta diciembre del 2026 luego de convertirse parte fundamental del equipo que logró el título de la Concacaf.

Por el momento el delantero mexicano se encuentra concentrado con Cruz Azul que jugará la Semifinales del Apertura 2025 tras eliminar al Guadalajara para después disputar en Catar la Copa Intercontinental ante Flamengo.

Por otro lado, de igual forma se dio a conocer que Armando ‘Hormiga’ González estría muy cerca de renovar con las Chivas por varios torneos más tras ser una de las figuras del plantel del Rebaño.