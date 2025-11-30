    Liga MX

    Las Chivas y Chicharito se retiran entre lágrimas de Ciudad Universitaria

    La derrota del Rebaño Sagrado ante el Cruz Azul termina en llanto de los jugadores rojiblancos y disculpas de Javier Hernández.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video 'Chicharito' sale entre lágrimas en lo que podría ser su último partido con Chivas

    Trágica noche de dio para las Chivas en la capital del país, una caída dolorosa 3-2 ante un Cruz Azul que vino de atrás en dos ocasiones para dejar fuera al Rebaño Sagrado e n un Estadio Olímpico Universitario que, en parte, se vistió de rojiblanco.

    Todo terminó en lágrimas para los comandados por Gabriel Milito, fue una derrota que caló en lo más profundo de los llamados Chivahermanos que, por momentos, soñaban con arribar a las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Pero el drama no comenzó con el silbatazo final, la tragedia se dio cuando las Chivas, ya cerca del final del encuentro, se vieron con la posibilidad de ponerse al frente una vez más con un penal marcado a favor de ellos, sin embargo, uno de los máximos ídolos y referentes del Guadalajara, Javier Hernández, se encargó de matar toda ilusión al volar su disparo desde los once pasos.

    La frustración de los jugadores rojiblancos no se hizo esperar tras la finalización del encuentro y su consecuente eliminación del torneo, primero se manifestaron con una breve riña con los jugadores del Cruz Azul y más tarde comenzaron a surgir las lágrimas.

    Llanto del Rebaño Sagrado que se hizo más evidente en el 'Chicharito' Hernández, quien simplemente no hallaba la forma de disculparse con la afición y sus compañeros ante la falla del penal, ante una pifia que pudo marcar no solamente el final de su permanencia en Chivas, sino la culminación de su carrera como futbolista profesional.

    Finalmente Javier Hernández levantó varias veces las manos hacia la tribuna a manera de disculpa, agachó la cabeza y se retiró llorando de la cancha de una pletórica Ciudad Universitaria que no paraba de corear el triunfo de La Máquina y su arribo a las Semifinales de la Liga MX.

    Video ¡El oso del torneo! Chicharito manda su penal a la tribuna y se mantiene el 2-2

