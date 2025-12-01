    Liga MX

    Chivas ya piensa en el futuro y renueva a la 'Hormiga' González

    Después de la dolorosa eliminación, la directiva renovó a uno de sus mejores jugadores del AP2025.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Insólito! Chivas se olvida de la eliminación y sorprende con esta decisión

    Chivas sufrió una dolorosa derrota frente a Cruz Azul en los Cuartos de Final del Apertura 2025, sin embargo, ya piensan en el 2026 al renovar a uno de sus mejores jugadores del torneo.

    De acuerdo con información de Erick López, reportero de TUDN, la renovación de Armando González está casi cerrada de cara al siguiente torneo donde el Guadalajara buscará el ansiado título.

    Se espera que en los próximos días se haga oficial su renovación y se estima que será por los próximos cuatro años.

    En este Apertura 2025, la ‘ Hormiga’ González fue la figura del Rebaño al anotar 12 goles en el torneo que lo convirtió un goleador del certamen, algo que no lograba un jugador de Chivas desde el 2019.

    Sin embargo, el atacante no pudo ayudar a su equipo en el partido de vuelta de Cuartos de Final ante Cruz Azul, luego de resentirse de una lesión a minutos del encuentro.

    CHICHARITO TERMINA SU ETAPA CON CHIVAS

    Javier Hernández pudo convertirse en el héroe ante Cruz Azul, pero al final fue el villano al fallar un penal y así dar por terminado su paso por las Chivas.

    Y es que el contrato del ‘Chicharito’ ya no seguirá con el Guadalajara al terminarse los dos años que tenía el futbolista con el Rebaño.

    Video ¿Definido el futuro de ‘Chicharito’ Hernández en Chivas?

