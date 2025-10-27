Video ¡Insólito! Sale a la luz el verdadero rol de Chicharito en Chivas

A falta de dos jornadas en el Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas se ha metido en la conversación por disputar la Liguilla de forma directa, al menos ya tiene su boleto asegurado para disputar, en dado caso, el Play-In.

Esta posibilidad la consiguió tras conseguir triunfos consecutivos Necaxa, Puebla, Pumas, Mazatlán, y el sábado pasado ante Atlas, luego de caer en Querétaro, pero en la mayoría de estos encuentros hay algo repetitivo, Armando González.

PUBLICIDAD

La Hormiga se ha convertido en el goleador de Chivas, algo de lo que había carecido en los últimos torneos, e l joven canterano llegó a 10 goles con los tres que le marcó a los Rojinegros en el Clásico Tapatío.

En redes sociales se ha levantado la polémica en torno a él y a Javier Hernández con un video en el que se le ve a Chicharito aconsejando a la Hormiga, por lo que le dan valor a esa parte de su rol en el vestidor Rojiblanco.

Es un video de hace un año, cuando el joven artillero se lesionó y Hernández acudió a él para levantarle el ánimo y hacerle pasar el mal momento.

Armando ha conseguido igualar la misma cantidad de anotaciones que en su momento hizo Javier con la playera de Club Guadalajara, en la que claramente hay una cercanía entre ambos delanteros, así lo ha dejado ver el juvenil en diferentes entrevistas.

‘Hormiga’ González tendrá la oportunidad de superar a ‘Chicharito’ Hernández en la parte final del Apertura 2025, en la que Chivas enfrentará a Pachuca y Monterrey, en las jornadas 16 y 17, respectivamente.