Se trata de Carlos Hermosillo, quien brillara con el conjunto de La Máquina hace ya algunas décadas, y cuya publicación en redes sociales no dejó a nadie indiferente.

"¡La Copa que levantamos en Ciudad Universitaria! Qué bien nos ha caído esa cancha, ¡que tengan excelente noche!", se lee en la publicación de Hermosillo ilustrada por una foto de él entregando el trofeo de la Concacaf Champions Cup que Cruz Azul levantó en Ciudad Universitaria este verano.

Las reacciones de los fanáticos de Pumas no se hicieron esperar y se engancharon con Hermosillo al responderle que su equipo ni siquiera cuenta con un estadio propio. El exfutbolista contestó de esta forma:

"Les vamos a llenar su estadio, porque ustedes ni regalando boletos los van a ver, dan lástima".

No es la primera vez que Carlos Hermosillo se burla de la situación de Pumas en la Liga MX, pues tras perder el clásico capitalino ante el América por goledada, el excruzazulino criticó a Efraín Juárez y su supuesta soberbia por haber quedado campeón en Colombia.