    Pumas UNAM

    Carlos Hermosillo se burla de Efraín Juárez tras goleada ante América

    El ídolo de Cruz Azul dio consejos de una forma muy ácida al entrenador de Pumas.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Duelo en la parte alta de la tabla! Así podrás ver el Xolos vs. Monterrey

    La goleada de América sobre Pumas en la jornada pasada sigue dando de qué hablar y esta vez fue el exfutbolista Carlos Hermosillo quien aprovechó para burlarse del entrenador de los universitarios Efraín Juárez.

    Hermosillo, quien ahora trabaja como comentarista, publicó un video donde pide al entrenador de los Pumas menos show y más resultados en sus discursos desde que llegó al cuadro del Pedregal.

    PUBLICIDAD

    "Cuatro, cuatro y a todos los que me criticaron, cuestionaron y ofendieron, fueron cuatro. Lo que yo dije del técnico como mexicano me siento muy orgulloso de lo que hizo en Colombia, pero hoy tomar el papel de 'antes nadie quería venir a jugar a Pumas y ahora quieren venir todos, voy a regresar a Pumas la mística' es una habladera

    "Es el gran problema que tenemos nosotros los mexicanos, me sumo, con una nos la creemos y nos volamos, no, tranquilo, no dudo que Efraín Juárez sea buen técnico, pero sus conferencias de prensas son un show, es ridículo, lo que dices con la boca refléjalo en la cancha, cosa que no sucede".

    CARLOS HERMOSILLO PIDE HUMILDAD A EFRAÍN JUÁREZ

    El ídolo de Cruz Azul pide más humilidad y menos reflectores a Efraín Juárez, quien si bien ha logrado cosas importantes en su joven carrera como entrenador aún le falta consolidarse en muchos aspectos.

    "Sé tú, no imites a nadie. Nada más cuatro, cuatro a estos Pumas aguerridos y no vi la conferencia de prensa, pero quiero pensar que seguramente puso mil pretextos.

    "Efraín Juárez, calladito te ves más bonito, humildad, bajo perfil, no tengo la menor duda de que eres un gran técnico, pero sé que se trata de hacer show, pero el show se hace dentro de la cancha, no fuera".

    Juárez no terminó el clásico capitalino ante América al ser expulsado por reclamar al árbitro cuando el marcador ya superaba los tres goles en contra de los Pumas.

    Más sobre Pumas UNAM

    2 min
    Indicador futbolero | Pumas en crisis de resultados e indisciplinas

    Indicador futbolero | Pumas en crisis de resultados e indisciplinas

    1 min
    Descartan regreso de Efraín Juárez a Atlético Nacional tras crisis en Pumas

    Descartan regreso de Efraín Juárez a Atlético Nacional tras crisis en Pumas

    3:59
    El Color del Clásico Capitalino con David Faitelson

    El Color del Clásico Capitalino con David Faitelson

    1 min
    Maximin se burla de Pumas tras goleada de América en el clásico

    Maximin se burla de Pumas tras goleada de América en el clásico

    1 min
    Luis Pérez carga contra arbitraje tendencioso en el América vs. Pumas

    Luis Pérez carga contra arbitraje tendencioso en el América vs. Pumas

    Relacionados:
    Pumas UNAMEfraín JuárezCarlos HermosilloClásico América vs. Pumas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD