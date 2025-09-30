Video ¡Duelo en la parte alta de la tabla! Así podrás ver el Xolos vs. Monterrey

La goleada de América sobre Pumas en la jornada pasada sigue dando de qué hablar y esta vez fue el exfutbolista Carlos Hermosillo quien aprovechó para burlarse del entrenador de los universitarios Efraín Juárez.

Hermosillo, quien ahora trabaja como comentarista, publicó un video donde pide al entrenador de los Pumas menos show y más resultados en sus discursos desde que llegó al cuadro del Pedregal.

"Cuatro, cuatro y a todos los que me criticaron, cuestionaron y ofendieron, fueron cuatro. Lo que yo dije del técnico como mexicano me siento muy orgulloso de lo que hizo en Colombia, pero hoy tomar el papel de 'antes nadie quería venir a jugar a Pumas y ahora quieren venir todos, voy a regresar a Pumas la mística' es una habladera

"Es el gran problema que tenemos nosotros los mexicanos, me sumo, con una nos la creemos y nos volamos, no, tranquilo, no dudo que Efraín Juárez sea buen técnico, pero sus conferencias de prensas son un show, es ridículo, lo que dices con la boca refléjalo en la cancha, cosa que no sucede".

CARLOS HERMOSILLO PIDE HUMILDAD A EFRAÍN JUÁREZ

El ídolo de Cruz Azul pide más humilidad y menos reflectores a Efraín Juárez, quien si bien ha logrado cosas importantes en su joven carrera como entrenador aún le falta consolidarse en muchos aspectos.

"Sé tú, no imites a nadie. Nada más cuatro, cuatro a estos Pumas aguerridos y no vi la conferencia de prensa, pero quiero pensar que seguramente puso mil pretextos.

"Efraín Juárez, calladito te ves más bonito, humildad, bajo perfil, no tengo la menor duda de que eres un gran técnico, pero sé que se trata de hacer show, pero el show se hace dentro de la cancha, no fuera".