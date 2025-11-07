    Cruz Azul

    Cruz Azul puede generar un ‘caos’ en la Liguilla del Apertura 2025

    Te contamos el efecto mariposa que se ocasionaría en caso que La Máquina acceda a la Final de Liga MX.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Todo lo que puede ocasionar el Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2025

    Cruz Azul ha realizado un gran torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pues tiene garantizado su lugar en la Liguilla aunque su participación en la parte final del torneo y también su actuación en lo que será la Copa Intercontinental ocasionaría varias complicaciones en el tema de planeación para el conjunto cementero y el resto de sus rivales.

    En el programa Insiders de TUDN, Adrián Esparza Oteo repasó los posibles escenarios de lo que podría suceder en los próximos días con el conjunto celeste y los efectos que esto traería para los demás clubes en competencia.

    PUBLICIDAD

    “Pero fíjate qué complicada planeación. Los equipos importantes, los equipos que van a clasificar dentro de los seis primeros tienen que planear qué hacer los siguientes 18 o 20 días para llegar bien a la Liguilla. De entrada tienen que planear eso y después Cuartos de Final, Semifinal”, dijo.

    “Y, por ejemplo, Cruz Azul dice, es un hecho nos vamos a Qatar y buscando el pase a la Final (de la Copa Intercontinental), pero el equipo que clasifica a la Final, en caso de que Cruz Azul vaya, también luego cómo va a planificar de la Semifinal a la Final otros 15 o 16 días de parón, viniendo después del parón por el Play-in y la fecha FIFA. Prácticamente en medio vas a tener dos semanas de participación y un mes parado”.

    O sea va a ser un problema para Toluca, América, Rayados, Tigres, el que se mete a la Final en caso de que Cruz Azul esté, será un problemón. Planificar para los cuerpos técnicos este torneo será un problemón”, agregó Esparza Oteo.

    A falta de la última jornada, Cruz Azul es líder de la fase regular del torneo Apertura 2025 y, en caso de vencer a Pumas terminará en la cima, teniendo la ventaja de saber el resultado que necesita para conseguirlo.

    “Para mí Cruz Azul hoy tiene una ventaja del horario, que es saber cómo van a quedar Toluca, América, Tigres, bueno Rayados ya no lo puede bajar, pero sí saber cómo van a quedar los equipos que vienen persiguiéndolo y a las 9:00 de la noche Cruz Azul sabrá si necesita el triunfo e ir con todo por la victoria o si con el empate le basta. Obviamente muchos van a decir tienen que ir por el triunfo sí o sí pero creo que es una ventaja” concluyó el reportero de TUDN.

    Más sobre Liga MX

    2:22
    ¡Sin filtro! Piero Quispe revela que no quería irse y que Pumas lo obligó a salir

    ¡Sin filtro! Piero Quispe revela que no quería irse y que Pumas lo obligó a salir

    1 min
    Piero Quispe revela que Pumas lo obligó a salir del club

    Piero Quispe revela que Pumas lo obligó a salir del club

    2:11
    Toluca está para el bicampeonato: Jesús Gallardo

    Toluca está para el bicampeonato: Jesús Gallardo

    1:19
    Jugador de la Liga MX está nominado en los premios The Best

    Jugador de la Liga MX está nominado en los premios The Best

    1:20
    Toluca recibe la mejor noticia para Paulinho y mete temor al América

    Toluca recibe la mejor noticia para Paulinho y mete temor al América

    Relacionados:
    Cruz AzulLiguilla Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX