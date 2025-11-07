Cruz Azul puede generar un ‘caos’ en la Liguilla del Apertura 2025

Video Todo lo que puede ocasionar el Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2025

Cruz Azul ha realizado un gran torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pues tiene garantizado su lugar en la Liguilla aunque su participación en la parte final del torneo y también su actuación en lo que será la Copa Intercontinental ocasionaría varias complicaciones en el tema de planeación para el conjunto cementero y el resto de sus rivales.

En el programa Insiders de TUDN, Adrián Esparza Oteo repasó los posibles escenarios de lo que podría suceder en los próximos días con el conjunto celeste y los efectos que esto traería para los demás clubes en competencia.

“Pero fíjate qué complicada planeación. Los equipos importantes, los equipos que van a clasificar dentro de los seis primeros tienen que planear qué hacer los siguientes 18 o 20 días para llegar bien a la Liguilla. De entrada tienen que planear eso y después Cuartos de Final, Semifinal”, dijo.

“Y, por ejemplo, Cruz Azul dice, es un hecho nos vamos a Qatar y buscando el pase a la Final (de la Copa Intercontinental), pero el equipo que clasifica a la Final, en caso de que Cruz Azul vaya, también luego cómo va a planificar de la Semifinal a la Final otros 15 o 16 días de parón, viniendo después del parón por el Play-in y la fecha FIFA. Prácticamente en medio vas a tener dos semanas de participación y un mes parado”.

“ O sea va a ser un problema para Toluca, América, Rayados, Tigres, el que se mete a la Final en caso de que Cruz Azul esté, será un problemón. Planificar para los cuerpos técnicos este torneo será un problemón”, agregó Esparza Oteo.

A falta de la última jornada, Cruz Azul es líder de la fase regular del torneo Apertura 2025 y, en caso de vencer a Pumas terminará en la cima, teniendo la ventaja de saber el resultado que necesita para conseguirlo.