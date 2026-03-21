    Liga MX

    Árbitra Karen Díaz niega saludo a Larcamón tras el partido Mazatlán vs. Cruz Azul

    El peculiar desencuentro se dio al final del partido que La Máquina empató de último minuto.

    Por:Juan Regis
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    Video Abanderada niega saludo a Nicolás Larcamón tras el Mazatlán vs. Cruz Azul

    El partido de Jornada 12 entre Mazatlán y Cruz Azul en el Estadio El Encanto dejó el peculiar desencuentro entre el entrenador de La Máquina, Nicolás Larcamón, y la abanderada Karen Díaz, quien negó el saludo al argentino al final del juego.

    En un video que circula en redes se aprecia cómo Nico Larcamón entra a la cancha tras el silbatazo final para saludar a la terna arbitral, pero entre saludo y despedida, el argentino parece reclamar algo al colegiado central Maximiliano Quintero.

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    Acto seguido, Larcamón busca despedirse de la abanderada Karen Díaz, pero esta retrocede hasta en dos ocasiones dejando al entrenador con el brazo extendido y provocando la pregunta, "¿no saludas?".

    Cabe destacar que Larcamón fue amonestado al minuto 70 por reclamar efusivamente la amonestación para Agustín Palavecino, quien no jugará en la próxima jornada por acumulación de tarjetas.

    El incidente no pasó a mayores y Larcamón no tocó el tema en rueda de prensa pospartido, pero sí mencionó que el cansancio en el plantel es evidente ante el ajetreado calendario de cara al parón internacional.

    La Máquina tuvo actividad en la Liga MX tres días después de haber avanzado a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup donde enfrentará al LAFC.

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