    Mazatlán FC

    Gol del 'Toro' Fernández rescata a Cruz Azul que sufre en Mazatlán

    El conjunto cementero alcanza a rescatar el empate ante un Mazatlán que cada vez deja mejor imagen en la Liga MX.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Resumen | ¡Cruz Azul rescata el empate en Mazatlán!

    El Cruz Azul rescató el empate de forma agónica y de forma increíble gracias a un gol del 'Toro' Fernández en un partido que parecía complicarse más de la cuenta ante Mazatlán.

    Marcador de 1-1 a final de cuentas en uno de los últimos partidos que tendrá el Estadio El Encanto dentro de la Liga MX, esto dentro de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026.

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    El Mazatlán de Sergio Bueno cada día deja una mejor cara dentro del futbol mexicano en lo que son los últimos encuentros de la franquicia que se aferra al menos a levantar cara y, ahora, los de La Noria lo comprobaron.

    Video ¡El Toro salva a Cruz Azul! La Máquina empata

    Dominio alterno en el primer tiempo entre ambas escuadras en donde el tiempo parecía transcurrir en tensa calma y solamente algunos chispazos y un susto protagonizado por el recién reincorporado Kevin Mier parecían levantar la cejas. Algo muy distinto para la parte complementaria, en donde cayeron los goles.

    Jesús Ovalle sorprendió después de un rebote para abrir el marcador poco tiempo después de la reanudación del encuentro. Mazatlán estuvo mucho tiempo al frente del marcador y parecía que lograría la hazaña de superar al aspirante a líder y amplio favorito en este partido.

    Ya sobre el final, a los 87' específicamente, apareció el 'Toro' Fernández para dar la igualdad a este encuentro y rescatar a los de Nicolás Larcamón que, al menos por esta Jornada 12, se quedarán con las ganas de tener el liderato.

    Video ¡Gol de Mazatlán! Ovalle aprovecha el rebote de Mier
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