Liga MX Cruz Azul arriba a Guadalajara para enfrentar a las Chivas en la Liguilla Los cementeros llegan a tierras tapatías para enfrentar al Rebaño Sagrado en la Vuelta de las Semifinales de la Liga MX.

Video Cruz Azul llega a Guadalajara para enfrentar a Chivas en la Liguilla

El Cruz Azul, de cara a la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026, ya se encuentra en la ciudad de Guadalajara para medirse a las Chivas, donde fue recibido en medio de una fiesta.

Así es, previo al duelo definitivo ante el Rebaño Sagrado a disputarse en el Estadio Jalisco, la afición celeste esperó a los suyos en el hotel de concentración, donde los recibió entre gritos, cánticos y palabras de apoyo para su siguiente duelo.

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A pesar de ya estan pensando en este importante duelo de la Liguilla de la Liga MX, los jugadores del Cruz Azul se dieron tiempo de convivir con su seguidores, con quienes se tomaron fotos y les firmaron autógrafos en playeras, gorras y toda clase de artículos alusivos a La Máquina.

De los jugadores que más tiempo convivió con ellos fue Christian Ebere, por lo que el nigeriano se llevó una carretada de reconocimientos de los aficionados presentes, quienes corearon su nombre por un largo periodo antes de que que ingresara al inmueble.

Cruz Azul y Chivas empataron 2-2 en el encuentro de Ida, disputado en el Estadio Banorte, por lo que si los cementeros quieren acceder a la Final del Futbol Mexicano, estarán obligados a derrotar a los rojiblancos, puesto que debido a su mejor posición en la tabla, en caso de permanecer el empate en el global el Rebaño Sagrado estaría en el encuentro por el título.