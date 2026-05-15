    Liga MX

    Cruz Azul arriba a Guadalajara para enfrentar a las Chivas en la Liguilla

    Los cementeros llegan a tierras tapatías para enfrentar al Rebaño Sagrado en la Vuelta de las Semifinales de la Liga MX.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Cruz Azul llega a Guadalajara para enfrentar a Chivas en la Liguilla

    El Cruz Azul, de cara a la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026, ya se encuentra en la ciudad de Guadalajara para medirse a las Chivas, donde fue recibido en medio de una fiesta.

    Así es, previo al duelo definitivo ante el Rebaño Sagrado a disputarse en el Estadio Jalisco, la afición celeste esperó a los suyos en el hotel de concentración, donde los recibió entre gritos, cánticos y palabras de apoyo para su siguiente duelo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Chivas está preparado a pesar de las circunstancias: Ángel Sepúlveda
    1 mins

    Chivas está preparado a pesar de las circunstancias: Ángel Sepúlveda

    Liga MX
    Chivas entrena en el Estadio Jalisco con afición presente y apoyando
    1 mins

    Chivas entrena en el Estadio Jalisco con afición presente y apoyando

    Liga MX
    Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Apertura 2026
    2 mins

    Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Apertura 2026

    Liga MX
    Liga MX rompe récord de asistencia en Cuartos de Final del Clausura 2026
    1 mins

    Liga MX rompe récord de asistencia en Cuartos de Final del Clausura 2026

    Liga MX
    Fernando Gorriarán renueva con los Tigres
    1 mins

    Fernando Gorriarán renueva con los Tigres

    Liga MX
    Estos son los árbitros para los partidos de vuelta de Semifinales del Clausura 2026
    2 mins

    Estos son los árbitros para los partidos de vuelta de Semifinales del Clausura 2026

    Liga MX
    Guillermo Ochoa responde sobre la posibilidad de volver al América tras el Mundial 2026
    2 mins

    Guillermo Ochoa responde sobre la posibilidad de volver al América tras el Mundial 2026

    Liga MX
    Así se vio el empujón de Efraín Juárez a Esteban Solari en el Pachuca vs. Pumas
    1 mins

    Así se vio el empujón de Efraín Juárez a Esteban Solari en el Pachuca vs. Pumas

    Liga MX
    Efraín Juárez confía en darle la vuelta a Pachuca y que Pumas vaya a la final
    2 mins

    Efraín Juárez confía en darle la vuelta a Pachuca y que Pumas vaya a la final

    Liga MX
    Oussama Idrissi considera que Pachuca superó a Pumas en la Ida de las Semifinales
    2 mins

    Oussama Idrissi considera que Pachuca superó a Pumas en la Ida de las Semifinales

    Liga MX

    A pesar de ya estan pensando en este importante duelo de la Liguilla de la Liga MX, los jugadores del Cruz Azul se dieron tiempo de convivir con su seguidores, con quienes se tomaron fotos y les firmaron autógrafos en playeras, gorras y toda clase de artículos alusivos a La Máquina.

    De los jugadores que más tiempo convivió con ellos fue Christian Ebere, por lo que el nigeriano se llevó una carretada de reconocimientos de los aficionados presentes, quienes corearon su nombre por un largo periodo antes de que que ingresara al inmueble.

    Cruz Azul y Chivas empataron 2-2 en el encuentro de Ida, disputado en el Estadio Banorte, por lo que si los cementeros quieren acceder a la Final del Futbol Mexicano, estarán obligados a derrotar a los rojiblancos, puesto que debido a su mejor posición en la tabla, en caso de permanecer el empate en el global el Rebaño Sagrado estaría en el encuentro por el título.

    El Rebaño Sagrado recibirá a La Máquina en el Estadio Jalisco este sábado 16 de mayo a las 7:06 de la noche, en partido de Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Socias por accidente
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    Consuelo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX