    Liga MX

    Así se vio el empujón de Efraín Juárez a Esteban Solari en el Pachuca vs. Pumas

    El técnico de Tuzos invadió el área técnica de Pumas y así reaccionó el estratega universitario.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Así se vio el empujón de Efraín Juárez a Esteban Solari

    Pachuca se llevó el triufo por la mínima diferencia ante Pumas en la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro que fue peleado de principio a fin.

    Precisamente la intensidad provocó tensión en las bancas de ambos equipos y en una jugada se desató un conato de bronca entre jugadores y cuerpos técnicos.

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    En el video que circula en las redes sociales se ve como Esteban Solari, estratega de Pachuca cruza hasta el área técnica de Efraín Juárez, quien al verlo le da un empujón por la espalda y provoca que se arme la gresca.

    El conflicto no pasó a mayores, entre los árbitros y los mismos jugadores evitaron que la pelea creciera.

    Al final del partido, ambos técnicos no mencionaron nada en las respectivas conferencias de prensa, por lo que todo quedó en el campo de juego.

    El partido de vuelta de la semifinal entre Pachuca y Pumas se disputará el próximo domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

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