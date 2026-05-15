Liga MX Liga MX rompe récord de asistencia en Cuartos de Final del Clausura 2026 La primera fase de Liguilla capturó la atención de más de 300 mil aficionados, un nuevo bastante significativo en el futbol mexicano.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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La Liga MX continúa demostrando el gran momento que atraviesa el futbol mexicano, luego de registrar la mejor asistencia en una fase de Cuartos de Final en los últimos cinco años durante el torneo Clausura 2026.

De acuerdo con cifras oficiales, un total de 317 mil 692 aficionados asistieron a los distintos estadios para presenciar los partidos de ida y vuelta de esta ronda, consolidando al Clausura 2026 como uno de los torneos con mayor respuesta por parte de la afición en tiempos recientes.

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La cifra representa un incremento del 59 por ciento en comparación con lo registrado en los Cuartos de Final del Clausura 2025, además de superar por más de 24 mil espectadores el segundo mejor registro, que pertenecía al Apertura 2023.

¿Qué refleja este récord de asistencia en la Liga MX?

La Liga MX destacó que el ambiente vivido en los estadios durante esta fase reafirma el crecimiento del futbol mexicano, tanto dentro como fuera de la cancha, con aficiones cada vez más involucradas y entradas que reflejan el interés por la etapa decisiva del campeonato.

El Clausura 2026 ha mantenido una alta expectativa entre los seguidores gracias a la intensidad de los encuentros y al nivel competitivo mostrado por los equipos clasificados a la Liguilla, situación que también se ha visto reflejada en las gradas.

Asistencia en Cuartos de Final por torneo desde el Clausura 2021

Clausura 2021 (CL21): 102,019

Apertura 2021 (AP21): 235,715

Clausura 2022 (CL22): 257,938

Apertura 2022 (AP22): 256,982

Clausura 2023 (CL23): 260,940

Apertura 2023 (AP23): 293,408

Clausura 2024 (CL24): 292,700

Apertura 2024 (AP24): 241,797

Clausura 2025 (CL25): 199,415

Apertura 2025 (AP25): 257,271

Clausura 2026 (CL26): 317,692