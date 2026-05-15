Liga MX rompe récord de asistencia en Cuartos de Final del Clausura 2026
La primera fase de Liguilla capturó la atención de más de 300 mil aficionados, un nuevo bastante significativo en el futbol mexicano.
La Liga MX continúa demostrando el gran momento que atraviesa el futbol mexicano, luego de registrar la mejor asistencia en una fase de Cuartos de Final en los últimos cinco años durante el torneo Clausura 2026.
De acuerdo con cifras oficiales, un total de 317 mil 692 aficionados asistieron a los distintos estadios para presenciar los partidos de ida y vuelta de esta ronda, consolidando al Clausura 2026 como uno de los torneos con mayor respuesta por parte de la afición en tiempos recientes.
La cifra representa un incremento del 59 por ciento en comparación con lo registrado en los Cuartos de Final del Clausura 2025, además de superar por más de 24 mil espectadores el segundo mejor registro, que pertenecía al Apertura 2023.
¿Qué refleja este récord de asistencia en la Liga MX?
La Liga MX destacó que el ambiente vivido en los estadios durante esta fase reafirma el crecimiento del futbol mexicano, tanto dentro como fuera de la cancha, con aficiones cada vez más involucradas y entradas que reflejan el interés por la etapa decisiva del campeonato.
El Clausura 2026 ha mantenido una alta expectativa entre los seguidores gracias a la intensidad de los encuentros y al nivel competitivo mostrado por los equipos clasificados a la Liguilla, situación que también se ha visto reflejada en las gradas.
Asistencia en Cuartos de Final por torneo desde el Clausura 2021
- Clausura 2021 (CL21): 102,019
- Apertura 2021 (AP21): 235,715
- Clausura 2022 (CL22): 257,938
- Apertura 2022 (AP22): 256,982
- Clausura 2023 (CL23): 260,940
- Apertura 2023 (AP23): 293,408
- Clausura 2024 (CL24): 292,700
- Apertura 2024 (AP24): 241,797
- Clausura 2025 (CL25): 199,415
- Apertura 2025 (AP25): 257,271
- Clausura 2026 (CL26): 317,692