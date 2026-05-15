Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Apertura 2026
Conoce todos los movimientos, refuerzos y operaciones en los 18 equipos de la Liga MX rumbo al Apertura 2026.
La Liga MX Apertura 2026 comienza a vislumbrarse y las altas como las bajas comienzan a revelarse en algunos equipos como parte de su armado para la siguiente temporada futbolística.
La gran novedad es la baja de todo Mazatlán FC, equipos que desparece del mapa futbolístico mexicano para dejar su lugar al Atlante, que regresa al máximo circuito para jugar de nuevo en la CDMX.
Los Potros de Hierro ya tienen a su director técnico en la figura de Miguel Herrera; Santos Lagua también está muy cerca de oficializar el regreso de Renato Paiva luego de su paso por León y Toluca en el pasado.
Cruz Azul cuenta con Joel Huiqui, pero la posibilidad de que siga es la misma de que no siga; la continuidad de André Jardine parece estar en el aire, aunque el técnico brasileño afirmó qu desea seguir en el banquillo de las Águilas.
ALTAS Y BAJAS DE AMÉRICA
Altas:
Bajas:
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE ATLANTE
Altas: Miguel Herrera (DT)
Bajas:
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE ATLAS
Altas:
Bajas: Eduardo Aguirre (Santos Laguna), Diego González (Santos Laguna), César Ramos (Monterrey)
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE ATLÉTICO DE SAN LUIS
Altas:
Bajas:
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE CHIVAS
Altas:
Bajas:
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE CRUZ AZUL
Altas:
Bajas:
Rumores: Joel Huiqui (DT, baja)
ALTAS Y BAJAS DE FC JUÁREZ
Altas:
Bajas:
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE LEÓN
Altas:
Bajas:
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE MONTERREY
Altas: César Ramos (Atlas)
Bajas:
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE NECAXA
Altas:
Bajas: Franco Rossano, Cristian Calderón, Emilio Lara
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE PACHUCA
Altas:
Bajas:
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE PUEBLA
Altas:
Bajas: Juan Pablo Gómez, Ángel Araos, Pablo Gamarra, Esteban Lozano, Owen González, Miguel Ramírez
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE PUMAS
Altas:
Bajas:
Rumores: Juan José Calero (alta)
ALTAS Y BAJAS DE QUERÉTARO
Altas:
Bajas: Fernando González, Jhojan Julio, Luis Villegas, Luis Gutiérrez, Lucas Rodríguez, Jaime Gómez y Eduardo Armenta
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE SANTOS LAGUNA
Altas: Eduardo Aguirre (Atlas), Diego González (Atlas)
Bajas:
Rumores: Renato Paiva (DT, alta)
ALTAS Y BAJAS DE TIGRES
Altas:
Bajas:
Rumores: André-Pirre Gignac (baja)
ALTAS Y BAJAS DE TOLUCA
Altas:
Bajas:
Rumores:
ALTAS Y BAJAS DE TIJUANA
Altas:
Bajas:
Rumores: