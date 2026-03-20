concacaf champions cup Concacaf Champions Cup 2026: Fechas y horarios de los partidos de Cuartos de Final Cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la MLS se ven las caras en la siguiente ronda.

Video Concacaf Champions Cup: Fechas y horarios de la serie de Cuartos de Final

La organización de la Concacaf Champions Cup 2026 ha dado a conocer los horarios y fechas para la serie de Cuartos de Final a disputarse entre cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la MLS por la supremación de la zona.

Club América (MEX), Cruz Azul (MEX), Toluca (MEX), Tigres UANL (MEX), LA Galaxy (USA), LAFC (USA), Nashville SC (USA), y Seattle Sounders FC (USA) disputarán la ronda de Cuartos el 7 y el 8 de abril (para los partidos de ida) y el 14 al 15 de abril (para los partidos de vuelta).

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Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026

El ganador en el marcador global de cada enfrentamiento avanzará a las Semifinales, programadas del 28 al 30 de abril (partidos de ida) y del 5 al 7 de mayo (partidos de vuelta). El torneo concluirá con la Final el sábado 30 de mayo.

El club mejor clasificado en cada enfrentamiento de Cuartos de Final (según la tabla acumulada de la competencia) será local en el partido de vuelta de su serie.

Partidos de Ida



Martes, 7 de abril de 2026

(19:00) Nashville SC vs. Club América - GEODIS Park, Nashville, TN, USA

(19:00) Los Angeles FC vs. Cruz Azul - BMO Stadium, Los Angeles, CA, USA

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Miércoles, 8 de abril de 2026

(19:00) Tigres UANL vs. Seattle Sounders FC - Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza, MEX

(21:00) Deportivo Toluca FC vs. LA Galaxy - Estadio Nemesio Díez, Toluca, MEX

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Partidos de Vuelta



Martes, 14 de abril de 2026

(19:00) Cruz Azul vs. Los Angeles FC - Estadio Cuauhtémoc, Puebla, MEX

(21:30) Club América vs. Nashville SC - Pendiente

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Miércoles, 15 de abril de 2026