Liga MX Chivas entrena en el Estadio Jalisco con afición presente y apoyando La afición rojiblanca se reúne en las gradas del Estadio Jalisco para el entrenamiento de las Chivas previo a enfrentar a Cruz Azul.

Video Chivas entrena en el Estadio Jalisco con su afición en las gradas

Una vez que las Chivas sacaron un importante empate 2-2 ante Cruz Azul en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026, ahora deberán completar la obra en casa en el partido de Vuelta.

Sin embargo, para este segundo partido de la antesala de la Final de la Liguilla de la Liga MX, el Rebaño Sagrado no jugará en su estadio habitual, el Akron, debido a que ya fue entregado a la administración de la FIFA previo al Mundial de 2026.

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Para este cotejo, el cuadro rojiblanco recibirá a La Máquina en el Estadio Jalisco, su vieja casa, donde la afición aún guarda gratos recuerdos y lo demostró previo al partido, ya que fue invitada a convivir con los jugadores durante el entrenamiento de estos.

Una auténtica fiesta rojiblanca fue la que recibieron cada uno de los integrantes de las Chivas durante su práctica previa a la Vuelta de las Semifinales ante Cruz Azul , el Coloso de la Calzada Independencia se vistió de rojiblanco nuevamente para animar a sus jugadores en cada minuto.

Los cánticos no pudieron faltar, desde el ya legendario Mi corazón pintado tricolor, mismo que los jugadores agradecieron; hasta el Vamos Rebaño y Sal Rebaño, sin olvidar las porras a jugadores específicos como a Bryan 'Cotorro' González.