    Liga MX

    Chivas entrena en el Estadio Jalisco con afición presente y apoyando

    La afición rojiblanca se reúne en las gradas del Estadio Jalisco para el entrenamiento de las Chivas previo a enfrentar a Cruz Azul.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Chivas entrena en el Estadio Jalisco con su afición en las gradas

    Una vez que las Chivas sacaron un importante empate 2-2 ante Cruz Azul en la Ida de las Semifinales del Clausura 2026, ahora deberán completar la obra en casa en el partido de Vuelta.

    Sin embargo, para este segundo partido de la antesala de la Final de la Liguilla de la Liga MX, el Rebaño Sagrado no jugará en su estadio habitual, el Akron, debido a que ya fue entregado a la administración de la FIFA previo al Mundial de 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Apertura 2026
    2 mins

    Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Apertura 2026

    Liga MX
    Liga MX rompe récord de asistencia en Cuartos de Final del Clausura 2026
    1 mins

    Liga MX rompe récord de asistencia en Cuartos de Final del Clausura 2026

    Liga MX
    Fernando Gorriarán renueva con los Tigres
    1 mins

    Fernando Gorriarán renueva con los Tigres

    Liga MX
    Estos son los árbitros para los partidos de vuelta de Semifinales del Clausura 2026
    2 mins

    Estos son los árbitros para los partidos de vuelta de Semifinales del Clausura 2026

    Liga MX
    Guillermo Ochoa responde sobre la posibilidad de volver al América tras el Mundial 2026
    2 mins

    Guillermo Ochoa responde sobre la posibilidad de volver al América tras el Mundial 2026

    Liga MX
    Así se vio el empujón de Efraín Juárez a Esteban Solari en el Pachuca vs. Pumas
    1 mins

    Así se vio el empujón de Efraín Juárez a Esteban Solari en el Pachuca vs. Pumas

    Liga MX
    Efraín Juárez confía en darle la vuelta a Pachuca y que Pumas vaya a la final
    2 mins

    Efraín Juárez confía en darle la vuelta a Pachuca y que Pumas vaya a la final

    Liga MX
    Oussama Idrissi considera que Pachuca superó a Pumas en la Ida de las Semifinales
    2 mins

    Oussama Idrissi considera que Pachuca superó a Pumas en la Ida de las Semifinales

    Liga MX
    Así se vio el empujón de Efraín Juárez a Esteban Solari
    1:07

    Así se vio el empujón de Efraín Juárez a Esteban Solari

    Liga MX
    Pachuca vs. Pumas: Esteban Solari felicita al árbitro pese a expulsión de Eduardo Bauermann
    2 mins

    Pachuca vs. Pumas: Esteban Solari felicita al árbitro pese a expulsión de Eduardo Bauermann

    Liga MX

    Para este cotejo, el cuadro rojiblanco recibirá a La Máquina en el Estadio Jalisco, su vieja casa, donde la afición aún guarda gratos recuerdos y lo demostró previo al partido, ya que fue invitada a convivir con los jugadores durante el entrenamiento de estos.

    Una auténtica fiesta rojiblanca fue la que recibieron cada uno de los integrantes de las Chivas durante su práctica previa a la Vuelta de las Semifinales ante Cruz Azul , el Coloso de la Calzada Independencia se vistió de rojiblanco nuevamente para animar a sus jugadores en cada minuto.

    Los cánticos no pudieron faltar, desde el ya legendario Mi corazón pintado tricolor, mismo que los jugadores agradecieron; hasta el Vamos Rebaño y Sal Rebaño, sin olvidar las porras a jugadores específicos como a Bryan 'Cotorro' González.

    Con una ligera ventaja en el empate por su mejor ubicación en la tabla, Chivas recibirá a Cruz Azul en un pletórico Estadio Jalisco este sábado 16 de mayo a las 7:07 de la noche en la Vuelta de las Semifinales de la Liga MX.

    Relacionados:
    Liga MXGuadalajaraCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Socias por accidente
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    Consuelo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX