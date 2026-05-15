Liga MX Estos son los árbitros para los partidos de vuelta de Semifinales del Clausura 2026 Katia Itzel García tiene una designación para los partidos que definirán la Final de la Liga MX Clausura 2026.

Video Estos son los árbitros designados para las Semifinales de vuelta del Clausura 2026

Los partidos de vuelta de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 se juegan este fin de semana para definir la Final que se disputará a partir de la siguiente semana y la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer a los árbitros designados para estos encuentros.

Katia Itzel García, la árbitra mundialista aparece en escena, aunque no lo hará como árbitra central de alguno de los dos partidos que enfrentará a Chivas vs. Cruz Azul el sábado y a Pumas vs. Pachuca el domingo.

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El también árbitro designado para el Mundial 2026, César Arturo Ramos, fue elegido para llevar el orden este sábado en el Estadio Jalisco entre el Rebaño y La Máquina, que en el partido de ida de Semifinales empataron 2-2.

Otros árbitros que estarán en el Mundial 2026 y tendrán reflectores en las Semifinales de vuelta de la Liga MX Clausura 2026 son Alberto Morín y Erick Yair Miranda, quienes también estarán en el Chivas vs. Cruz Azul como árbitro asistente y como árbitro VAR, respectivamente.

Quienes no tienen actividad este fin de semana son los mundialistas el asistente Marco Bisguerra, el asistente de video Guillermo Pacheco y la árbitra asistente Sandra Ramírez; Pacheco estuvo en el VAR del Pachuca vs. Pumas de la Semifinal de ida.

Estos son los árbitros designados para las Semifinales de vuelta de la Liga MX Clausura 2026:

Sábado 16 de mayo de 2026

Chivas vs Cruz Azul

Estadio: Jalisco

Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos

Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Domingo 17 de mayo de 2026

Pumas vs Pachuca

Estadio: Olímpico Universitario