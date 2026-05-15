    Liga MX

    Estos son los árbitros para los partidos de vuelta de Semifinales del Clausura 2026

    Katia Itzel García tiene una designación para los partidos que definirán la Final de la Liga MX Clausura 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Estos son los árbitros designados para las Semifinales de vuelta del Clausura 2026

    Los partidos de vuelta de las Semifinales de la Liga MX Clausura 2026 se juegan este fin de semana para definir la Final que se disputará a partir de la siguiente semana y la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer a los árbitros designados para estos encuentros.

    Katia Itzel García, la árbitra mundialista aparece en escena, aunque no lo hará como árbitra central de alguno de los dos partidos que enfrentará a Chivas vs. Cruz Azul el sábado y a Pumas vs. Pachuca el domingo.

    PUBLICIDAD

    El también árbitro designado para el Mundial 2026, César Arturo Ramos, fue elegido para llevar el orden este sábado en el Estadio Jalisco entre el Rebaño y La Máquina, que en el partido de ida de Semifinales empataron 2-2.

    Otros árbitros que estarán en el Mundial 2026 y tendrán reflectores en las Semifinales de vuelta de la Liga MX Clausura 2026 son Alberto Morín y Erick Yair Miranda, quienes también estarán en el Chivas vs. Cruz Azul como árbitro asistente y como árbitro VAR, respectivamente.

    Quienes no tienen actividad este fin de semana son los mundialistas el asistente Marco Bisguerra, el asistente de video Guillermo Pacheco y la árbitra asistente Sandra Ramírez; Pacheco estuvo en el VAR del Pachuca vs. Pumas de la Semifinal de ida.

    Estos son los árbitros designados para las Semifinales de vuelta de la Liga MX Clausura 2026:

    Sábado 16 de mayo de 2026
    Chivas vs Cruz Azul
    Estadio: Jalisco

    • Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos
    • Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez
    • Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
    • Cuarto Árbitro: Fernando Hernández Gómez
    • Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
    • Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

    Domingo 17 de mayo de 2026
    Pumas vs Pachuca
    Estadio: Olímpico Universitario

    • Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
    • Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
    • Árbitro Asistente 2: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
    • Cuarto Árbitro: Katia Itzel García Mendoza
    • Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja
    • Árbitro VAR Asistente: Salvador Pérez Villalobos
    Relacionados:
    Liga MXLiguilla Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Socias por accidente
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    Consuelo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX