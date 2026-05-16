    Liga MX

    Partidos de hoy sábado 16 de mayo: Semifinal Liga MX y mexicanos en el extranjero

    Chivas y Cruz Azul definen al primer finalista del Clausura 2026, en la Liga de Escocia Julián Araujo y el Celtic tendrán actividad.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video ¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para clasificar a la Final de Liga MX Clausura 2026?

    La Liga de Escocia podría ver a su campeón este día cuando se enfrenten el Celtic ante Hearts, donde el mexicano Julián Araujo podría tener minutos de actividad. El partido arranca a las 5:30 AM en el Centro de México (7:30 AM ET y 4:30 PT en los Estados Unidos).

    La FA Cup tiene su capítulo final con el partido Chelsea ante Manchester City. El inicio está programado a las 8:00 AM en el Centro de México (10:00 AM ET y 7:00 AM PT).

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    La Final de la Copa de Asia tendrá un campeón del partido Al-Nassr vs. Gamba Osaka, Cristiano Ronaldo con la posibilidad de sumar otro título a su brillante trayectoria. 11:45 AM en el Centro de México (13:45 ET y 10:45 AM PT) son los horarios del inicio.

    En la Liga MX se define al primer finalista entre Chivas ante Cruz Azul. El compromiso se movió al estadio Jalisco, porque la FIFA tomó posesión del Akron, para la próxima Copa del Mundo.

    El silbatazo está programado a las 19:07 en el Centro de México (21:07 ET y 18:07 PT).

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