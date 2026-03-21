Liga MX Nicolás Larcamón admite cansancio por trajín futbolero del equipo Dos empates consecutivos en Liga MX para el cuadro Celeste hace pensar al técnico del equipo que existe cansancio.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¿Bajón en Cruz Azul? Larcamón explica lo que pasa con el equipo

El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, reconoce que la intensa actividad que ha tenido el equipo al participar en dos torneos (Clausura 2026 y Concacaf Champions Cup) comienza a cobrar factura, al ver a un equipo un tanto cansado.

La Máquina ligó esta noche su segundo empate al igualar a un gol con Mazatlán en el inicio de la Jornada 12 del Clausura 2026. En la fecha anterior, Pumas vino de atrás para remontarle una ventaja de dos goles.

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“Hoy se nos notó un poco el cansancio físico y mental, es el séptimo partido en 22 días, la realidad y exigencias que fue la serie con Monterrey, el partido con Pumas de alta carga emotiva, los viajes comienzan a calar en este momento en este partido”, comentó Nicolás Larcamón al término del partido ante Cañoneros.

El estratega añadió que llega en buen momento el receso para el equipo por la Fecha FIFA logrando el objetivo de estar clasificados a la siguiente instancia en Concacaf y estar en lo alto de la tabla.

“Será importante el capitalizar bien este receso, para volver con la parte ‘caliente’ del torneo y Concachampions”, remató.