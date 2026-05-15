Liga MX Chivas está preparado a pesar de las circunstancias: Ángel Sepúlveda El delantero del Guadalajara agradece el apoyo de la afición en el Jalisco, una nueva experiencia para el Rojiblanco.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Chivas está preparado a pesar de las circunstancias: Ángel Sepúlveda

El atacante de Chivas, Ángel Sepúlveda, reconoce que la unión del equipo ha sido clave para llegar a la instancia de la Semifinal y esta misma comunión les deberá dar el boleto a la Final, a pesar de las adversidades que se presentaron en la Liguilla, con la convocatoria de los jugadores a la Selección Mexicana.

“El equipo está motivado, tiene hambre y unión, creo que hoy es el reflejo de todo esto, para hacer las cosas bien. Se viene disfrutando de a poco, porque sabemos la responsabilidad que tenemos”, señaló Sepúlveda.

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El delantero Rojiblanco fue contundente al comentar que se acabaron las dudas de si podían enfrentar la Liguilla sin seleccionados, ya que Chivas está para pelear el título. “Es algo que se trabajó, se planeó, en el camino hay circunstancias, pero el equipo sigue demostrando que está preparado, que quiere triunfar y estar en lo más alto”, agregó.

Chivas en el Jalisco deberá completar la misión

Sobre la experiencia de jugar en el estadio Jalisco con el Guadalajara, Ángel Sepúlveda admitió que solo le tocó ver al Guadalajara por televisión, por lo que será su primera vez con el Rebaño y confía en que la afición les brinde su apoyo, como esta tarde que fue al entrenamiento público en el inmueble.