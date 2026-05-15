Liga MX Guillermo Ochoa responde sobre la posibilidad de volver al América tras el Mundial 2026 El veterano arquero también dio su punto de vista sobre la actualidad y la competencia que existe para defender el marco de la selección tricolor.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¿Vuelve al América tras el Mundial 2026? Guillermo Ochoa responde sin titubeos

Guillermo Ochoa volvió a encender la ilusión de la afición del América sobre un posible escenario para regresar al club de sus amores y quizá decir adiós al futbol vestido de azulcrema, una vez concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El histórico guardameta mexicano fue cuestionado sobre esa opción, aunque evitó profundizar en el tema y dejó claro que actualmente su prioridad es la selección mexicana. Pero no negó regresar.

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“De eso que preguntas al final, no sé nada, entonces no te puedo decir nada. Creo que tengo que estar enfocado en la selección, es lo más importante ahorita”, comentó Ochoa.

Memo ha tenido dos periodos con el club americanista, el primero de 2003 a 2011 y el segundo de 2019 a 2022. A sus 40 años de edad se mantiene en óptimas condiciones y podría regresar solo para retirarse como americanista.

¿Cómo ve Ochoa la competencia en la portería de México?

Además de hablar sobre su futuro, Ochoa también se refirió a la competencia que existe actualmente en la portería de la selección mexicana, descartando cualquier tipo de conflicto interno entre los arqueros convocados.

“Yo creo que surge o se hace polémica por hacerla, pero creo que de repente lo que se dice o se platica ha sido más por quién tiene que jugar porque están bien. No he visto algún problema”, señaló el arquero mexicano.

¿Qué opina Ochoa sobre los otros porteros del Tri?

El veterano guardameta destacó el trabajo de los jóvenes porteros y aseguró que todos atraviesan un buen momento futbolístico.

“Los he visto bien a todos, los veo ilusionados, contentos de estar acá, con ganas de aprender. Yo creo que en el presente quien esté va a estar listo y en el futuro también”, afirmó.