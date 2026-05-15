Liga MX Fernando Gorriarán renueva con los Tigres El uruguayo llegó al cuadro felino en el 2023 y busca seguir haciendo historia con los de la UANL

Video Golpe durísimo: Gorriarán se lesiona y preocupa a Tigres

Tigres quedó eliminado del Clausura 2026, sin embargo, siguen en la pelea por el título de la Concacaf Champions Cup y ante esto el cuadro regiomontano renovó a una de sus figuras para la siguiente temporada.

Con información de Vladimir García, reportero de TUDN, Fernando Gorriarán renovó con los de la UANL hasta el 2029.

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El mediocampista uruguayo llegó a los felinos en el 2023 y su contrato expiraba en diciembre próximo por lo que comenzó a recibir fuertes ofertas de otros equipos, pero su decisión siempre fue de mantenerse con los Tigres con el que ya fue campeón en el Clausura 2023.

Al momento, Fernando Gorriarán se encuentra en recuperación luego de una lesión que sufrió en las Semifinales de la Concacaf que provocó que no jugará el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026.