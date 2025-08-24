Antonio Mohamed resaltó la superioridad de Cruz Azul en el triunfo ante Toluca este pasado sábado en actividad de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.

"El triunfo es justo de Cruz Azul, fue mejor que nosotros, da un poco de coraje porque fue a final, fueron más superiores, el resultado es justo".

En conferencia de prensa, el entrenador mexiquense también tuvo palabras acerca de lo que pasó con Toluca al quedar fuera de la Leagues Cup ante Orlando City.

"Nada, un tropezón, a nadie le gusta perder, queda ahora recuperarnos y encarar lo que viene, el torneo todavía está en el inicio, el objetivo es mantenerse dentro de los primeros, hoy sentimos un poco el cansancio de los viajes, pero no es excusa, el rival nos ganó bien".

MICROCICLO SELECCIÓN MEXICANA: ¿FELIZ ANTONIO MOHAMED?



Antonio Mohamed igual fue cuestionado acerca del microciclo de Selección Mexicana que se tendrá esta semana que viene y donde Toluca tiene algunos jugadores convocados por Javier Aguirre.

"Es parte de que hay con la selección trato, no podemos hacer nada y tampoco daré una opinión, porque uno siempre mira por su bienestar. El jugador está contento que va a la selección y nosotros no estamos contentos porque no los tenemos toda la semana, jugamos viernes y lo tenemos recién jueves, pero bueno, es parte de lo que toca.

"Habrá que trabajar con otros futbolistas y ver si están para jugar cuando regresen, pero para el jugador es muy motivante que lo convoquen a la selección, no puedo dar una opinión al respecto porque soy como juez y parte, entonces si doy una sería para mi lado y no corresponde".