Con gol solitario de Luka Romero, Cruz Azul mantuvo el invicto y derrotó a Toluca en la Jornada 6 del Apertura 2025 para posicionarse como sublíder de la Liga MX.

Pese al gran cartel del partido entre dos equipos candidatos a alzar el título en el actual semestre, Cruz Azul y Toluca se contagiaron de la demora de una hora por la tormenta que azotó Ciudad Universitaria horas antes del inicio presupuestado.

La Máquina dominó en toda la primera parte y parecía inminente que los valientes fanáticos que aguantaron el diluvio en las gradas cantarían tarde o temprano, antes del descanso, un gol de su equipo.

Lo más cercano que estuvieron de un grito gol fue en el cobro de tiro libre directo de Nacho Rivero al minuto 26. El capitán conectó el balón con tal potencia que parecía colarse entre el ángulo y el travesaño, pero Hugo González le atajó a una mano.

La Máquina tuvo espacios para explotar, pero pecó en la última jugada y toque para abrir el marcador y tuvo que conformarse con un frustrante empate sin goles. Por su parte, Toluca estuvo casi desaparecido de no ser por algunos destellos de Alexis Vega que terminaron en nada.

La recompensa para Cruz Azul llegó hasta la segunda parte y a 10 minutos del final. Chiquete Orozco mandó un centro inmejorable desde casi media cancha para ganarle la espalda a los centrales y encontrar la frente de Luka Romero para techar a González.