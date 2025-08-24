    Cruz Azul

    Resumen Cruz Azul vs. Toluca: Goles y marcador partido Jornada 6 Liga MX

    La Máquina se mantiene invicta y logró posicionarse como sublíder del Apertura 2025.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Golazo de Cruz Azul! Chiquete mete asistencia enferma y Luka Romero la manda guardar sublime

    Con gol solitario de Luka Romero, Cruz Azul mantuvo el invicto y derrotó a Toluca en la Jornada 6 del Apertura 2025 para posicionarse como sublíder de la Liga MX.

    Pese al gran cartel del partido entre dos equipos candidatos a alzar el título en el actual semestre, Cruz Azul y Toluca se contagiaron de la demora de una hora por la tormenta que azotó Ciudad Universitaria horas antes del inicio presupuestado.

    PUBLICIDAD

    La Máquina dominó en toda la primera parte y parecía inminente que los valientes fanáticos que aguantaron el diluvio en las gradas cantarían tarde o temprano, antes del descanso, un gol de su equipo.

    Lo más cercano que estuvieron de un grito gol fue en el cobro de tiro libre directo de Nacho Rivero al minuto 26. El capitán conectó el balón con tal potencia que parecía colarse entre el ángulo y el travesaño, pero Hugo González le atajó a una mano.

    La Máquina tuvo espacios para explotar, pero pecó en la última jugada y toque para abrir el marcador y tuvo que conformarse con un frustrante empate sin goles. Por su parte, Toluca estuvo casi desaparecido de no ser por algunos destellos de Alexis Vega que terminaron en nada.

    La recompensa para Cruz Azul llegó hasta la segunda parte y a 10 minutos del final. Chiquete Orozco mandó un centro inmejorable desde casi media cancha para ganarle la espalda a los centrales y encontrar la frente de Luka Romero para techar a González.

    Con la victoria, La Máquina llegó a 14 puntos y no conoce la derrota en todo el torneo, pues de sus seis partidos ha ganado cuatro, consecutivos, y empatado los dos primeros.

    Más sobre Cruz Azul

    1:16
    Chiquete le pone un bombón a Luka Romero para poner el 1-0

    Chiquete le pone un bombón a Luka Romero para poner el 1-0

    0:44
    ¡Golazo de Cruz Azul! Chiquete mete asistencia enferma y Luka Romero la manda guardar sublime

    ¡Golazo de Cruz Azul! Chiquete mete asistencia enferma y Luka Romero la manda guardar sublime

    1:20
    ¡GOL! anota para Cruz Azul. Luka Romero

    ¡GOL! anota para Cruz Azul. Luka Romero

    1:20
    ¡GOL! anota para Cruz Azul. Luka Romero

    ¡GOL! anota para Cruz Azul. Luka Romero

    1:10
    ¡TIRO ATAJADO! disparo por Carlos Rotondi.

    ¡TIRO ATAJADO! disparo por Carlos Rotondi.

    Relacionados:
    Cruz AzulToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD