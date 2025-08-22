La Selección Mexicana dio a conocer la convocatoria para el microciclo que llevará a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

La lista de Javier 'Vasco' Aguirre cuenta con un total de 23 futbolistas, todos exclusivamente de la Liga MX, que se concentrarán del 25 al 27 de agosto del presente año.

PUBLICIDAD

Dicho microcilo forma parte del plan que la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer hace algunos días en conferencia de prensa de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El plan consiste en tener dos campamentos de entrenamiento, el que se llevará a cabo la próxima semana y uno más en febrero del 2026.

Resalta la presencia de cinco jugadores de Chivas, equipo que más jugadores aportó para este microciclo ('Tala' Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando González), mientras que el campeón Toluca solo cuenta con dos representantes ( Diego Barbosa y Jesús Angulo).

América es el segundo club con más jugadores para el microciclo tras el llamado de Ramón Juárez, Isaías Violante, Erick Sánches y Alexis Gutiérrez, mientras que Cruz Azul no aportó jugadores.

CONVOCATORIA SELECCIÓN MEXICANA PARA MICROCICLO EN EL CAR