    Liga MX

    América vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 15 del Clausura 2026

    Este sábado 18 de abril, el Estadio Banorte será el escenario del enfrentamiento entre América y Toluca, correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX Clausura 2026.

    América llega con 19 puntos y tratará de mantenerse en zona de Liguilla luego de su eliminación en la Concacaf Champions Cup a manos de Nashville SC en los Cuartos de Final.

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    En su último partido, las Águilas empataron frente a Cruz Azul en lo que significó su regreso a casa en el Estadio Banorte, lo que refleja una racha de resultados que busca mejorar en este encuentro

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    Por su parte, Toluca se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones con 27 puntos y viene de un apretado empate en casa ante Atlético de San Luis. Los Diablos Rojos tienen sólo una derrota en patio ajeno y se dio contra un club que ocupa la parte baja de la clasificación, Querétaro.

    Con una diferencia de ocho puntos en la clasificación, ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en esta etapa del torneo.

    La situación actual de cada uno de ellos promete un duelo interesante en el que se pondrán a prueba sus estrategias y habilidades. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. TOLUCA DE LA JORNADA 15

    América llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Cruz Azul, lo que ha generado dudas en su rendimiento y presión para mejorar.

    Por su parte, Toluca también se presenta con la misma situación, tras igualar con Atlético de San Luis, lo que los mantiene en la búsqueda de una victoria que les devuelva la confianza.

    • Cuándo es el América vs. Toluca: el juego es este sábado 18 de abril de 2026 en el Estadio Banorte.
    • A qué hora es el América vs. Toluca: el partido inicia en México a las 9:10PM; en Estados Unidos es a las 11:10PM tiempo del Este, 10:10PM tiempo del Centro y 8:10PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el América vs. Toluca: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

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