América América vs. Nashville | EN VIVO: Goles, resumen, resultado de los Cuartos de Final de Concachampions Las Águilas buscarán en el estadio Banorte el pase a las semifinales ante un rival complicado

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Atajada enferma Schwake! Rayito saca un cañonazo y el portero evita el 1-0

América y Nashville se enfrentan en la cancha del estadio Banorte en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 donde pelearán por el boleto a las Semifinales.

En el partido de ida, jugado en los Estados Unidos, ambos equipos igualaron sin goles lo que dejó las emociones para el encuentro en el Coloso de Santa Úrsula donde los de la MLS podrían poner en aprietos a las Águilas si anotan gol de visitante.

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América llega a este compromiso luego de empatar el fin de semana pasado frente a Cruz Azul en el Clásico Joven, por su parte, Nashville se impuso sobre Charlotte FC en su último partido en la MLS.

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NASHVILLE YA LE GANA AL AMÉRICA

Hany Mukhtar sacó un fogonazo para vencer a Rodolfo Cota y poner el 1-0 sobre las Águilas al minuto 50.

EL PORTERO DE NASHVILLE YA ES FIGURA

Al 38', Brian Schwake le quitó un golazo a Brian Rodríguez.

OTRA VEZ SE SALVA NASHVILLE

Nuevamente el arquero del cuadro de la MLS se lució con otra atajada tras un disparo de Erick Sánchez.

AMÉRICA SE QUEDA CERCA DEL PRIMERO

A los 21 minutos, Alex Zendejas sacó un gran disparo que el portero, Brian Schwake, detuvo de gran forma para evitar el 1-0.