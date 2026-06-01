Liga MX Matías Almeyda confirma bajas de Monterrey durante su presentación El técnico argentino prometió que sacará las próximas figuras de México en Rayados.

Video Almeyda confirma dos bajas de Monterrey y luego se 'arrepiente'

En su presentación oficial como técnico del Monterrey, Matías Almeyda confirmó la baja de Anthony Martial para el Torneo Apertura 2026.

El argentino también anunció la salida de Esteban Andrada tras su préstamo en el Real Zaragoza, pero minutos después fue corregido por Walter Erviti, director deportivo de Rayados.

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“ No, son jugadores que finalizan ahora y no van a ser parte de lo que viene. Hoy nos presentamos y hay otro grupo, yo empiezo a contar de acá hacia adelante, lo que está de acá hacia atrás, no es mío”, mencionó el ‘Pelado’ Almeyda en rueda de prensa.

Luego de que Erviti se acercara para decirle algo en el oído, el entrenador aclaró: “ Andrada sigue, me confundí de nombres, Andrada sigue. Gracias Walter, está atento”.

Almeyda promete sacar las próximas figuras de México en Monterrey

El argentino valoró su paso en la Liga MX con Chivas y la confianza que tiene en el futbolista mexicano, a tal punto de que, a excepción de Sevilla, llevó mexicanos a los equipos que dirigió tras su salida del Rebaño con SJ Earthquakes y AEK Atenas.

Almeyda trabajará para tener una base de jugadores mexicanos en Rayados, que sean material de Selección Mexicana, y advirtió que solo se reforzará con extranjeros de calidad.

“Estoy muy feliz de poder entrenar jugadores mexicanos, uno de los puntos de este nuevo proceso es, que con el tiempo, sacaré jugadores mexicanos, no tengo duda de que así será y así lo haré, por eso trabajaré en conjunto con fuerzas básicas y no va cambiar mi discurso, porque a cada lugar al que fui siempre llevé mexicanos, solo en el último club que no pude llevar, pero en donde estuve llevé.

“No hace falta que lo declare nuevamente, me gusta el jugador mexicano, la técnica que tiene, que tenga posibilidades y sabiendo que estoy en un club que también puede contratar extranjeros y no voy a ser ese que solo pida extranjeros, sacaré, hay jugadores acá”, sentenció.

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Con puros jugadores mexicanos, Matías Almeyda ganó cinco títulos en Chivas entre 2015 y 2018: una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.