Chivas tiene su primer refuerzo para la Liga MX Apertura 2026
Uno de los jugadores que fungieron como ‘sparrings’ de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 será refuerzo del Rebaño.
El futbol de estufa de la Liga MX rumbo al Apertura 2026 ya se encuentra en marcha y este sábado se confirmó durante la transmisión del partido amistoso México vs. Australia hacia el Mundial 2026 al primer refuerzo de Chivas.
De acuerdo a Andrés Vaca, el Rebaño sumó a su primer refuerzo de cara la siguiente temporada aún con Gabriel Milito como director técnico del equipo y que se prepara con todo y la Copa del Mundo de por medio.
Luego de que quedara fuera de la Liguilla en Semifinales del Clausura 2026, con algunas ausencias por convocatoria de la Selección Mexicana, el cuadro rojiblanco ya se prepara en el armado del equipo.
¿QUIÉN ES EL REFUERZO DE CHIVAS PARA LA LIGA MX APERTURA 2026?
El mediocampista ofensivo de Xolos de Tijuana, Kevin Castañeda, es nuevo jugador del Guadalajara para la Liga MX Apertura 2026. Surgido de las fuerzas básicas del Toluca, estuvo en el cuadro fronterizo desde el Apertura 2022.
Kevin Castañeda, cabe recordar, estuvo como uno de los dos últimos ‘sparrings’ de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 junto a Alex Gómez, por lo que su calidad futbolística es indiscutible.
En el torneo pasado, Kevin Castañeda jugó los 17 partidos del torneo regular y como titular e hizo siete goles.