Toluca vs. San Luis EN VIVO: Sigue aquí el partido de la Jornada 14 de la Liga MX
Desde el Estadio Nemesio Diez, este partido cierra la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026.
Video ¡La tuvo Rossi! El control le quedó de frente al arco y la mando arriba
Toluca y Atlético de San Luis cierran la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 con su enfrentamiento de este domingo 12 de abril en el Estadio Nemesio Diez.
Los Diablos Rojos del ‘Turco’ Mohamed llegan con sed de revancha luego de que la fecha pasada perdieran 1-0 en su visita al Querétaro.
Mientras que el San Luis, que dirige Raúl Chabrand, busca volver a sorprender tras vencer 1-2 a Monterrey como visitante la semana pasada.
Alineaciones del Toluca vs. San Luis, partido de Jornada 14 de Liga MX
Toluca
- Hugo González
- Diego Barbosa
- Luan
- Antonio Briseño
- Mauricio Isais
- Víctor Arteaga
- Fernando Arce
- Sebastián Córdova
- Pavel Pérez
- Alexis Vega
- Franco Rossi
Atlético de San Luis
- Andrés Sánchez
- Román Torres
- Juanpe
- Eduardo Águila
- Aldo Cruz
- Roberto Meraz
- Oscar Macías
- Jesús Medina
- Leonardo Flores
- Sébastien Salles-Lamonge
- Joao Pedro
Acciones destacadas del Toluca vs. San Luis de Liga MX
- Los jugadores de ambos equipos saltan a la cancha del Estadio Nemesio Diez.
- El árbitro Adonai Escobedo será el encargado de dirigir el Toluca vs. San Luis.
- Se lleva a cabo el protocolo de Liga MX.
- Arranca el partido desde el Estadio Nemesio Diez.
- Paulinho, Jesús Gallardo y Helinho no fueron convocados por descanso y aparecen en el palco del estadio junto a Marcel Ruiz, quien hará el viaje a Los Ángeles para enfrentar a LA Galaxy.
- Disparo de Sebastián Córdova desde fuera del área que pasa por un costado del marco potosino.
- Clavado de Alexis Vega antes de sacar su disparo desde fuera del área.
- Joao Pedro se duele por una entrada de Luan.
- Víctor Arteaga saca servicio al segundo poste y el balón termina abandonando la cancha.
- Falta de Luan sobre Leonardo Flores.
- ¡Cerca San Luis! Leo Flores se anticipa a Luan y saca remate dentro del área que se va por un costado de la portería de Andrés Sánchez.
- Se duele Luan por un golpe en su rodilla tras intentar bloquear el disparo de Flores.
- Disparo de Franco Rossi que se va por encima del travesaño del San Luis.
- Tarjeta amarilla para Luan por una entrada sobre Leo Flores.
- Tiro potente de Alexis Vega que pega en el pecho de Román Torres y queda noqueado.
- Potente disparo de Diego Barbosa que ataja Andrés Sánchez en dos tiempos.
- Joao Pedro entra al área y pide penal por un agarrón del 'Pollo' Briseño.
- Tiro de Mauricio Isais que ataja Andrés Sánchez.
- Se añaden tres minutos al primer tiempo.
- Se termina el primer tiempo. Toluca 0-0 San Luis.
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