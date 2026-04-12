Liga MX Toluca vs. San Luis EN VIVO: Sigue aquí el partido de la Jornada 14 de la Liga MX Desde el Estadio Nemesio Diez, este partido cierra la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026.

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Toluca y Atlético de San Luis cierran la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 con su enfrentamiento de este domingo 12 de abril en el Estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos del ‘Turco’ Mohamed llegan con sed de revancha luego de que la fecha pasada perdieran 1-0 en su visita al Querétaro.

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Mientras que el San Luis, que dirige Raúl Chabrand, busca volver a sorprender tras vencer 1-2 a Monterrey como visitante la semana pasada.

Alineaciones del Toluca vs. San Luis, partido de Jornada 14 de Liga MX

Toluca

Hugo González

Diego Barbosa

Luan

Antonio Briseño

Mauricio Isais

Víctor Arteaga

Fernando Arce

Sebastián Córdova

Pavel Pérez

Alexis Vega

Franco Rossi

Atlético de San Luis

Andrés Sánchez

Román Torres

Juanpe

Eduardo Águila

Aldo Cruz

Roberto Meraz

Oscar Macías

Jesús Medina

Leonardo Flores

Sébastien Salles-Lamonge

Joao Pedro

Acciones destacadas del Toluca vs. San Luis de Liga MX