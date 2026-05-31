Liga MX Matías Almeyda, convencido de que escogió el proyecto indicado con Rayados El nuevo técnico de Monterrey da sus primeras impresiones y los motivos que lo llevaron a firmar con el club mexicano.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Matías Almeyda, convencido de que escogió el proyecto indicado con Rayados

Hace dos días Matías Almeyda regresó a México para enrolarse en el proyecto de Rayados de Monterrey, tras dirigir a Chivas en el 2015, donde cosechó éxitos (Liga MX, Copa MX, Super Copa MX y Liga de Campeones de Concacaf).

Rayados a través de sus redes sociales publicó una entrevista con su nuevo director técnico donde asegura que le gusta el proyecto de Monterrey, porque se ve orden, disciplina, una institución seria, donde asegura que se ve respeto y valores.

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El técnico argentino se aprecia en el video con su chamarra de Rayados y se presenta: “Me siento muy feliz, con mucha ilusión, nuevos sueños y por delante un hermoso desafío por el club al que acabo de llegar. Me gusta el proyecto de Monterrey con respecto a la filosofía que tienen como empresa, sobre todo por los valores que me manifestaron”, señaló.

Almeyda reconoció que esos valores son parte de los que prioriza en su vida, parte de ese trabajo se tendrá que ver reflejado en un equipo de futbol, situación que lo llevaron a tomar este proyecto junto con su staff.

Objetivos a cumplir con Rayados

Al hablar de los objetivos que tiene con el cuadro regiomontano el poder cumplir su contrato, ya que significará que va caminando y poder estar más tiempo, ya que desea estabilizarse y crecer juntos. “Mi intención será ganar, preparar un equipo que compita en las primeras posiciones, que el aficionado se sienta reflejado y un equipo que juegue con amor y con pasión”.