Miguel Herrera revela refuerzo para Atlante de cara al Apertura 2026
Piojo contó en plena transmisión en vivo al que será el nuevo portero de los Potros de Hierro en su regreso a Primera División.
Miguel Herrera, quien regresa al máximo circuito del futbol mexicano como director técnico del Atlante, reveló en plena transmisión en vivo del partido amistoso México vs. Australia rumbo al Mundial 2026.
‘Piojo’ Herrera soltó que el lateral uruguayo Thiago Espinosa llegará a los Potros de Hierro proveniente del América para que las Águilas liberen una plaza de extranjero par el siguiente semestre.
Thiago Espinosa estuvo en la categoría Sub-21 de Coapa en el Clausura 2026 y con el primer equipo participó apenas en cuatro partidos del toreo regular un total de apenas 85 minutos y 28 minutos más en Liguilla.
Sin embargo, la nueva novedad para la afición del Atlante es la llegada del portero Óscar Jiménez al conjunto blaugrana para el Apertura 2026 proveniente del León.
Óscar Jiménez no tuvo minutos en el Clausura 2026; sus últimos juegos bajo la portería de los Esmeraldas en la Liga MX fue en el Apertura 2025, disputó tres partidos y el último fue una derrota de 2-0 en su visita a Santos en la Fecha 13.
El futbol de estufa contiuará en las siguientes semanas con varios movimientos de los clubes de la Liga MX con miras al Apertura 2026.