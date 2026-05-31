Liga MX Miguel Herrera revela refuerzo para Atlante de cara al Apertura 2026 Piojo contó en plena transmisión en vivo al que será el nuevo portero de los Potros de Hierro en su regreso a Primera División.

Video ¡El Piojo Herrera anuncia al refuerzo bomba de su Atlante!

‘Piojo’ Herrera soltó que el lateral uruguayo Thiago Espinosa llegará a los Potros de Hierro proveniente del América para que las Águilas liberen una plaza de extranjero par el siguiente semestre.

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Thiago Espinosa estuvo en la categoría Sub-21 de Coapa en el Clausura 2026 y con el primer equipo participó apenas en cuatro partidos del toreo regular un total de apenas 85 minutos y 28 minutos más en Liguilla.

Sin embargo, la nueva novedad para la afición del Atlante es la llegada del portero Óscar Jiménez al conjunto blaugrana para el Apertura 2026 proveniente del León.

Óscar Jiménez no tuvo minutos en el Clausura 2026; sus últimos juegos bajo la portería de los Esmeraldas en la Liga MX fue en el Apertura 2025, disputó tres partidos y el último fue una derrota de 2-0 en su visita a Santos en la Fecha 13.