    Liga MX

    Toluca sin invicto y sin récord sin derrotas en torneos cortos

    Gallos les pegó 1-0 en La Corregidora con un solitario tanto de Alí Ávila.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Resumen | Toluca pierde el invicto ante Gallos en el Clausura 2026

    En el lugar y contra el rival más inesperado, en el Estadio Corregidora frente a Gallos, Toluca perdió el invicto en el Clausura 2026.

    Y su récord de 12 juegos sin perder al inicio de los torneos cortos se quedó en 12, igual que en el Clausura 2009.

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    Porque, si bien Querétaro ligó su tercer juego sin recibir gol y pudo sostener el marcador, los Diablos mostraron que también son humanos y sus fallos pueden costarles puntos y partidos.

    Y es que ni Paulinho ni compañía salieron finos frente al arco rival, también se encontraron a un José Hernández de gran noche y nunca pudieron vulnerar el arco rival.

    Así en la delantera, así en la defensa y por citar un ejemplo de la fatídica noche de los hombres de Antonio Mohamed, en el gol de Alí Ávila, a los 76 minutos, Gallos disparó hasta tres veces frente al arco sin que los del Estado de México pudieran cubrir los espacios para evitarlo.

    Una gran tarde de Querétaro, por una mala de los Diablos y el invicto que se esfumó.

    Con este resultado, los locales llegaron a 11 puntos con un partido pendiente que se jugará el próximo siete de abril ante FC Juárez y se ubica en el sitio 16 del campeonato.

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    Mientras, los visitantes se quedaron con 26 unidades y a falta del resto de la jornada están en el tercer sitio de la competencia.

    Sigue las incidencias del partido:

    • El duelo inicia a buen ritmo y Gallos genera peligro en arco de Toluca.
    Video Impresionante atajada de Luis García
    • A los 47 minutos, el arquero José Hernández se equivoca, pero Paulinho no consigue aprovechar, pero se queda cerca.
    Video ¡Se salva el arco tras error del arquero!
    • A los 66, Toluca estrella un balón en el travesaño y se pierde una importante en el partido.
    Video ¡Se salva Querétaro! Gallardo revienta el travesaño
    • Ali Ávila, tras una serie de rechaces y rebotes, abre el marcador a favor de Gallos a los 76 minutos.
    Video ¡Se abre el marcador! Ali Ávila adelanta a Querétaro
    • El arquero de Toluca, Luis García, hace una linda atajada a un tiro de Gallos que parecía el segundo gol.
    Video Impresionante atajada de Luis García
    • Toluca, a los 80, tiene oportunidad de empatar, pero Córdova tira al bulto.
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    • Pepe Hernández, sobre el tiempo, le quita un gol de palomita a Paulinho que parecía el empate.
    Video ¡Atajada salvadora de Pepe Hernández!
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