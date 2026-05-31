Liga MX Diego Mejía es el nuevo director técnico del Atlético San Luis El club potosino arrancará el Apertura 2026 con un nuevo estratega en el banquillo.

Video Diego Mejía es el nuevo director técnico del Atlético de San Luis

Atlético de San Luis anunció la mañana de este domingo a Diego Mejía como su nuevo director técnico rumbo al Apertura 2026.

Méjia, de 42 años, viene procedente del Atlético Ottawa de la Canadian Premier League. Club con el que se coronó y le dio el primer título de su historia a la institución y de paso aseguró un sitio para la Concaca Champions Cup.

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Dentro de su currículo, Mejía también dirigió al FC Juárez de la Liga MX y fue visor del Manchester City.

Atlético de San Luis cesó tras la Jornada 12 del Clausura 2026 a Guillermo Abascal, luego de la derrota (1-2) ante León.

Abascal dejó al equipo en el lugar 15 de la tabla con 11 puntos, fruto de tres triunfos, dos empates y siete derrotas.

Las últimas cinco fechas del campeonato las dirigió Raúl Chabrand como técnico interino y San Luis cerró el torneo en el lugar 14 con 18 puntos.