    Liga MX

    André-Pierre Gignac inicia pláticas con la directiva para quedarse con Tigres

    Puede ser la última Final y partido del delantero francés con los felinos y esto se sabe de su futuro deportivo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Tigres inicia pláticas con Gignac par que se quede

    Instantes previos a la Final Toluca vs. Tigres de la Concacaf Champions Cup, el futbol de estufa se puso a fuego lento con uno de los jugadores emblema del conjunto felino y con miras a la próxima temporada en el futbol mexicano.

    Fue Francisco Arredondo para TUDN quien informó que André-Pierre Gignac comenzó pláticas con la directiva de Tigres para continuar en el club para el próximo ciclo futbolístico.

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    Multicampeón con Tigres en el plano nacional como en el internacional, Gignac es uno de los mejores jugadores y el mejor goleador en la historia del conjunto de la UANL como del futbol mexicano.

    ¿DE QUÉ VAN LAS PLÁSTICAS ENTRE GIGNAC Y LADIRECTIVA DE TIGRES?

    De acuerdo con Paco Arredondo, si bien existen pláticas entre el delantero francés y la directiva felina, que ya no contará con Mauricio Culebro para la siguiente campaña como directivo del cuadro regio, no es para que siga como futbolista y tampoco irá a la MLS.

    El propio Gignac ha dicho que su amor por la institución va más allá de lo que haga en la cancha y se prevé que pueda fungir como parte de la directiva, aunque aún no se revela el puesto que pueda cubrir en las filas de Tigres.

    Para el siguiente semestre, Tigres tendrá en puerta la Leagues Cup, el torneo entre equipos de la MLS y de la Liga MX; como el Apertura 2026.

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