Liga MX André-Pierre Gignac inicia pláticas con la directiva para quedarse con Tigres Puede ser la última Final y partido del delantero francés con los felinos y esto se sabe de su futuro deportivo.

Video Tigres inicia pláticas con Gignac par que se quede

Fue Francisco Arredondo para TUDN quien informó que André-Pierre Gignac comenzó pláticas con la directiva de Tigres para continuar en el club para el próximo ciclo futbolístico.

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Multicampeón con Tigres en el plano nacional como en el internacional, Gignac es uno de los mejores jugadores y el mejor goleador en la historia del conjunto de la UANL como del futbol mexicano.

¿DE QUÉ VAN LAS PLÁSTICAS ENTRE GIGNAC Y LADIRECTIVA DE TIGRES?

De acuerdo con Paco Arredondo, si bien existen pláticas entre el delantero francés y la directiva felina, que ya no contará con Mauricio Culebro para la siguiente campaña como directivo del cuadro regio, no es para que siga como futbolista y tampoco irá a la MLS.

El propio Gignac ha dicho que su amor por la institución va más allá de lo que haga en la cancha y se prevé que pueda fungir como parte de la directiva, aunque aún no se revela el puesto que pueda cubrir en las filas de Tigres.