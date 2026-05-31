    Liga MX

    Víctor Velázquez es reelegido como presidente de la Cooperativa Cruz Azul

    El directivo se impone de manera unánime para continuar al frente de por un periodo de cinco años más.

    Por:Erick Morales Baca
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    Imagen TUDN

    En un día de contrastes en torno al Cruz Azul, debido a la muerte de su expresidente Guillermo Álvarez , el Ing. Víctor Velázquez cerró el día reeligiéndose como presidente de la Cooperativa por un periodo de cinco años más.

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    Todo indica que la elección a su favor fue unánime con casi el 100 por ciento de los votos para que continuara al frente del proyecto, por lo que no hubo problemas para que permaneciera en el puesto.

    El 30 de mayo es un día que ha marcado la historia de La Máquina, puesto que un día como este, pero de 2021, el cuadro cementero consiguió la novena estrella en su escudo al coronarse en el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX.

    Incluso el campeonato de la décima corona en la Liga MX ayudó para que la presidencia continuara sin movimientos, debido a los buenos resultados que se han obtenido bajo su gestión, donde se han roto varias sequías en cuanto a campeonatos.

    Durante la presidencia de Víctor Velazquez, misma que asumió por primera ocasión en el segundo semestre de 2020 y rarificado en abril de 2021, el Cruz Azul ha logrado coronarse en: el Guardianes 2021 tras 23 años de sequía y el Campeón de campeones en ese mismo año.

    También logró la Supercopa de la Liga MX en 2022, así como la Concacaf Champions Cup de 2025 y más recientemente el Clausura 2026 de la Liga MX.

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