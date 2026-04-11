Liga MX América vs. Cruz Azul | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la jornada 14 del Clausura 2026 Las Águilas regresan a su casa con la misión de sacar la victoria para meterse a puestos de liguilla.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¡Arranca el partido! América vs. Cruz Azul, en directo aquí

América y Cruz Azul se enfrentan en una nueva edición del Clásico Joven en el regreso de la Liga MX a la cancha del estadio Banorte como parte de la jornada 14 del Clausura 2026.

Las Águilas están obligadas a sacar los tres puntos como local para volverse a meter nuevamente a puestos de liguilla luego de obtener resultados adversos en las últimas jornadas.

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Por su parte, la Máquina busca sacudirse la derrota que sufrió en Concacaf y así hundir a su acérrimo rival para acercarse al liderato del Clausura 2026.

La última vez que se enfrentaron en la cancha del estadio Banorte, América derrotó por la mínima a Cruz Azul en la final del Clausura 2024.

SIGUE AQUÍ LO MEJOR DEL AMÉRICA VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 14 DEL CLAUSURA 2026

AMÉRICA YA LO GANA

Al 17', Patricio Salas mandó el balón al fondo con tremendo cabezazo para el 1-0 sobre Cruz Azul.

GUDIÑO EVITA EL GOL DE AMÉRICA

A los 8 minutos, Brian Rodríguez sacó un fogonazo que el arquero de Cruz Azul volará por los aires para salvar a su equipo.