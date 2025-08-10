América derrotó 1-0 a Querétaro en partido correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025, llegó a ocho puntos y se colocó de manera parcial en la tercera posición de la tabla.

Sin embargo, pese a esa victoria, la afición no se vio complacida por la forma de juego y luego de esperar casi dos horas al inicio del partido, el cual se retrasó debido a una tormenta eléctrica y por lo cual debieron aguardar bajo una fuerte lluvia.

PUBLICIDAD

Tras el silbatazo final de Adonaí Escobedo, que borró un par de tarjetas rojas a los Gallos luego de consultar en el VAR, la afición de las Águilas despidió a su equipo entre sonoros abucheos.

Si bien no fue una derrota, aún existe frustración por parte de los seguidores del cuadro americanista luego de perder la Final pasada de la Liga MX, así como el Campeón de Campeones y la eliminación temprana en la Leagues Cup 2025.

Ahora, América visitará a Tigres como parte de la Jornada 5 el próximo 16 de agosto, primero de dos juegos consecutivos que tendrá fuera de casa, pues luego visitará el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas.