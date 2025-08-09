Video ¡Se desata la polémica! El árbitro no saca la tarjeta roja en está jugada

El partido América vs. Querétaro generó demasiado tema de conversación como parte de la Jornada 4 de la Liga MX Apertura 2025, sobre todo por la casi más de hora y media de retraso por tormenta eléctrica.

Fueron tales los estruendos de los rayos que hasta Luis Ángel Malagón se estremeció con el sonido antes de que tanto él como los jugadores debieran abandonar la cancha para dirigirse a los vestidores como parte de los protocolos de seguridad de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Cuando el juego estaba por reanudarse, hubo un inconveniente con un sector de las lámparas del estadio, aunque ello no impidió que el partido se llevara a cabo.

¿QUÉ DETONÓ LA POLÉMICA EN EL AMÉRICA VS. QUERÉTARO?

Fue sobre el minuto 11 que una barrida fuerte de Juan Robles sobre Brian Rodríguez por una de las bandas debió revisarse en el VAR por parte del árbitro central Adonai Escobedo para saber si el jugador de Gallos debió mostrar la tarjeta amarilla o la roja.

Tras su revisión, Adonai Escobedo decidió que Juan Robles se quedara con la amonestación y no con la expulsión, lo que benefició a los visitantes para mantenerse con 11 jugadores ante América, que en ese momento ya ganaba 1-0 con gol de Dagoberto Espinoza.

“Después de la revisión, existe una entrada temeraria del número 23 del Querétaro. Decisión final, tarjeta amarilla para el número 23”, indicó Adonai Escobedo a través del sonido local en el América vs. Querétaro de la Fecha 4 de la Liga MX Apertura 2025.

¡ADONAÍ ESCOBEDO 'PERDONÓ' OTRA ROJA A LOS GALLOS!

Más tarde, sobre el minuto 51, hubo una entrada dura de Eduardo Armenta que fue revisada nuevamente en el VAR y se decretó que si bien fue una entrada temeraria, el golpe fue sobre el zapato de Erick 'Chiquito' Sánchez, por lo que no ameritó la expulsión.

Fue la segunda ocasión en que los Gallos evitaron una tarjeta roja en el partido debido al VAR.